Hereinspaziert - Kleiner Bauernhofcafé-Überblick!

Am Niederrhein. Kleiner Blick in die Bauernhofcafé-Landschaft am Niederrhein. Es gibt Neues und Altbewährtes, süß und deftig und immer jede Menge Niederrhein!

Es gibt so viele, pottgemütliche und urige Bauernhof- und Landcafés in der Region. Eine Saison reicht kaum, um sie alle zu erleben! Hier eine kleine Auswahl… PS: Man kann oft nicht nur Kuchen genießen sondern auch Spargel essen, herzhaft frühstücken, Feste feiern, im Hofcafé stöbern und vieles mehr...

Zu den „alten Hasen“ gehört u.a. der Drostenhof in Haldern, seit eh und je von Familie Stevens umsorgt. Neben Café und Pension gibts jetzt auch kosmetische Behandlungen (Voranmeldungen!), die Tochter ist mit eingestiegen. 0 28 50-4 91 94 44, Drostendick 24, 46459 Rees.

Ein Dauerbrenner ist auch das Landcafé Steudle in Geldern, Hanrathsweg 3. Tel. 0 28 31-9 76 89 65.

Weiter für ihre Gäste da ist Familie Winthuis in Weeze-Wemb, Bauernhofcafé Winthuis, Am Bruch 12, 0 28 37-66 99 65.

Im Café zum Schafstall, in Kevelaer, Familie van Ditzhuysen, Grenzweg 3, 0 28 32-76 45, ist auch die ganze Familie am Start. Tipp: Lammessen, Lammfellprodukte. Wer es gern französisch mag: Oh la la, Le Café Crème in Dingden, Lüdgenfelder Weg 2, 46499 Hamminkeln, 0 28 52- 50 73 74.

Bitte Platz nehmen... Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Gartenidylle pur rund ums Café Lindenhof (mit Gästehaus), Kranenburg, Landstraße 6, 0 28 26- 91 85 53. Neue Chefinnen auch hier: Carina Kernder und Saskia van den Borg-de Lorijn.

Süß und deftig geht immer im Landcafé Rees, Millinger Straße 37, 0 28 51 - 98 18 791. Gleich nebenan gibt’s Regionales von Metzgermeister Witali Kuchta.

Das Landhaus Gietmann in Menzelen ist Café, Restaurant, Wirtshaus, Schlemmergarten, Festscheune… Bilgenstraße 9, 4619 Alpen,

0 28 02-70 04 15.

Auch nicht mehr wegzudenken: der Torenhof in Alpen, Bernshuck 1, 0 28 02 - 80 09 34.

Hagemann’s Hofcafé, Brüner Bruch 4, mitten auf dem Land in 46499 Hamminkeln, 0 28 56-8 28.

Rundherum Wiesen, Felder: Bauerncafé Mönichshof in Goch, mit und von Familie Beaupoil, 02 8 27- 246, Boeckelter Weg 500, 47574 Goch. Und da wären noch der Baerlaghof in 47661 Issum, Hochwald 38, 0 28 35-3 30.

Bauerncafé Ellerhof in Duisburg, 02 03-7 59 98 58, Rheinfeldsweg 18, 47259 Duisburg.

Landhaus-Café Selders – Kuchen genießen im Wohnzimmer von Elisabeth Selders, Landwehr 2 in 46569 Hünxe-Drevenack, 0 28 58 – 8 24 52. Noch mehr Wohnzimmercharme im Café Waldsee, Wertherbrucher Str. 16, 46499 Hamminkeln, 0 28 73- 9 11 31.

Superkinderfreundlich, Café Eselsohr, Hertefeld 3, 47652 Weeze, 0 28 37-6 68 295 6.

Wer gerne Kuchen isst und wandert: www.nrw-tourismus.de/wanderwege-hof-cafes.

