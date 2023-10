Herbstferien: Wo Niederländer am liebsten Urlaub machen

Aus den Niederlanden. Im Nachbarland sind Herbstferien. Die Umfrage eines Mobilitätsclubs zeigt, wie und wo Reisende aus den Niederlanden am liebsten Urlaub machen.

Auch in den aktuellen Herbstferien bleibt das eigene Land laut einer Umfrage des Mobilclubs ANWB für Menschen aus den Niederlanden das beliebteste Reiseziel. Rund 48 Prozent der 1.000 befragten ANWB-Mitglieder gaben demnach an, in den Niederlanden zu verreisen.

Die eher ländlich geprägten Provinzen Gelderland, Limburg und Drenthe bilden dabei die Top 3 der beliebtesten Reiseziele. Die populärsten Destinationen im Ausland sind ebenfalls drei bekannte Klassiker: Deutschland mit 16 Prozent, Frankreich mit 11 Prozent und Belgien mit 8 Prozent.

Am beliebtesten sind Übernachtungen in Hotels, Ferienhäusern oder Campingplätzen. 69 Prozent der Befragten aus dem Nachbarland verreist der Umfrage zufolge diese Herbstferien mit dem Auto, 19 Prozent mit dem Flugzeug. (mh)

