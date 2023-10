Auf dem Weg in die Niederlande und vor Ort kann es am kommenden Wochenende voll werden (Symbolbild).

Verkehr Herbstferien Niederlande: Lange Staus am Wochenende erwartet

Aus der Grenzregion. In den Niederlanden und anderen Bundesländern starten die Herbstferien, in NRW enden sie: Wo es am Wochenende voll auf den Straßen werden kann.

Der niederländische Verkehrsclub ANWB und sein deutsches Pendant ADAC warnen vor viel Verkehr und möglichen Staus am kommenden Wochenende (13. bis 15. Oktober). Grund dafür ist, dass in den Niederlanden und mehreren deutschen Bundesländern die Herbstferien beginnen oder zu Ende gehen.

Laut ANWB ist vor allem im Süden und in der Mitte der Niederlande mit einem hohem Verkehrsaufkommen und Staus zu rechnen. Die meisten Verzögerungen seien in der Grenzprovinz Gelderland und in Noord-Branbant zu erwarten.

„Traditionsgemäß sind während der Herbstferien besonders Gelderland, Noord-Brabant, Limburg und Overijssel beliebte Reiseziele“, so der niederländische Verkehrsclub. „Vor allem viele Familien ziehen in die Niederlande oder Nachbarländer los.“

Durch das regnerische Wetter könnten die Ferienstaus noch länger als gewöhnlich ausfallen, prognostiziert der ANWB in einer Mitteilung. Sperrungen gebe es unter anderem auf der A2 von Maastricht bis Eindhoven und auf der A50 Apeldoorn Richtung Arnheim.

Hohes Verkehrsaufkommen auch in NRW möglich

In Deutschland gehen die Herbstferien unterdessen in Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein los – während sie in Nordrhein-Westfalen, Thüringen, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern enden.

Damit herrsche reichlich An- und Rückreiseverkehr zu und von den Küsten, Mittelgebirgen und Alpen, so der ADAC. Insbesondere auf der A 40 (Essen – Duisburg – Venlo) rechnet der Club mit Verkehrsbehinderungen. (mh/dpa)

