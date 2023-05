Henry Moore in Scheveningen: Skulpturen mit Blick aufs Meer

Scheveningen. Das Museum Beelden aan Zee in Scheveningen zeigt in einer Ausstellung Werke des weltberühmten Skulpturenkünstlers Henry Moore. Wir waren vor Ort.

Eine Viertelstunde etwa braucht die Straßenbahn von Den Haags Zentrum bis nach Scheveningen, doch die kurze Fahrt bringt Besucher der Stadt in eine andere Welt. Der Badeort an der Nordsee wirkt wie eine ganzjährige Kirmes, doch auch hier, zwischen Eisbuden, dem unvermeidlichen Casino und allerlei billigem Touristennepp, hat bedeutende Kunst ihren Platz gefunden. Das Museum Beelden aan Zee bietet nicht nur eine Dachterrasse mit Blick aufs Meer, sondern derzeit auch eine Werkschau des wohl berühmtesten Bildhauers dieser Zeit: Henry Moore.

+++ Sie wollen keine Nachrichten mehr aus dem Nachbarland verpassen? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Niederlande-Newsletter!+++

Workaholic

„Form and Material“ heißt die Ausstellung und zeigt etwa 70 Objekte des Briten, den man ohne Frage als Workaholic bezeichnen muss. Henry Moore hat Zeit seines Lebens eine unfassbare Zahl an Skulpturen gefertigt, der größte Teil seines Outputs ist zwar in seiner Stiftung in Kanada geblieben, aber was nun in Scheveningen gelandet ist, kann sich sehen lassen.

Diese Figuren sind derzeit im Museum Beelden aan Zee in Scheveningen zu sehen. Foto: heiko buschmann

Dass es ein Museum an einem Standort, wo die Menschen tagsüber lieber in der Sonne liegen wollen anstatt sich Kunst anzuschauen, schwer hat, ist logisch. Dennoch konnte das Museum Beelden aan Zee in den letzten Jahren mit Schauen wie „Picasso aan Zee“ oder Zhang Dalis „Body and Soul“ (beide 2017) immer genügend Gäste anlocken, um das selbst gesteckte Ziel von 100.000 Besucherinnen und Besuchern pro Jahr zu erreichen. Das dürfte auch mit dem Namen Henry Moore gelingen – auch wenn es in dem glasdurchfluteten Bau ziemlich schnell warm wird, wenn die Sonne durch die Scheiben scheint.

„Henry Moore: Form and Material“, Museum Beelden aan Zee, bis zum 22. Oktober. Weitere Infos, Öffnungszeiten und Tickets: www.beeldenaanzee.nl/en.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein