Am Niederrhein. Rittergewölbe, Burgpark oder im Kaminsalon: Schlösser und Burgen sind am Niederrhein beliebte Hochzeitslocations - hier gibt es Infos dazu.

Heiraten: Sechs besondere Hochzeitslocations am Niederrhein

Wenn es um die Hochzeit geht, wird auch vom „schönsten Tag“ gesprochen. Paare feiern mit ihren Familien und Freunden, im Vorfeld nehmen sie sich für die Auswahl von Dekoration, Musik, Catering und Co viel Zeit. Und natürlich wird auch die passende Location gesucht. Dies ist laut Eventmanagerin Gabriele Günter aus Wesel auch der größte Kostenpunkt bei der Planung – abhängig natürlich auch von der Gästeanzahl.

Rittergewölbe, Orangerie, Park: Am Niederrhein sind Schlösser und Burgen beliebt bei Paaren, aber es gibt auch die traditionellen Veranstaltungsorte. Gabriele Günter listet unter den exklusivsten Hochzeitslocations am Niederrhein das Schloss Diersfordt in Wesel, das Landhaus Ridder in Hamminkeln, die Burg Boetzelaer in Kalkar, das Landhaus Wortelkamp in Schermbeck und das Schloss Gartrop in Hünxe. Standesamtliche Trauungen finden unter anderem etwa im Schloss Ringenberg, im Moerser Schloss sowie im Kloster Kamp in Kamp-Lintfort statt.

Wir haben einige dieser Locations genauer unter die Lupe genommen: