Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Geldern sind in der Nacht zu Montag zwei Menschen ums Leben gekommen.

Geldern. In der Nacht zu Montag kamen bei einem Brand in Geldern zwei Senioren ums Leben. Laut Polizei hat ein Adventskranz das Feuer verursacht.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hausbrand in Geldern: Adventskranz löste das Feuer aus

Ein Ehepaar in Geldern ist durch einen Brand im eigenen Haus ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hat ein mit Echtkerzen bestückter Adventskranz im Wohnzimmer das Feuer verursacht. Das hätten die am Donnerstag erfolgten Untersuchungen am Brandort ergeben. Hinweise auf Fremdverschulden haben sich laut Polizei nicht ergeben.

Rettungskräfte konnten den 84-jährigen Bewohner am Sonntag zwar zunächst bergen und reanimieren. Er erlag allerdings später seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus. Seine 73-jährige Ehefrau konnte nur noch tot geborgen werden. (mit dpa)