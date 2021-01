Haus besetzt: Braunkohle-Gegner protestieren in Lützerath

Im Rheinischen Revier Energiekonzern RWE bereitet den Abriss der Ortschaft am Tagebau Garzweiler vor. Drei Anwesen sind noch bewohnt.

Braunkohlegegner protestieren gegen den anstehenden Abriss der Ortschaft Lützerath am Tagebau Garzweiler. Am Morgen (11. Januar 2021) hatte eine Person das Dach eines Wohnhaus erklettert, wie die zuständige Polizei in Aachen auf Nachfrage der Redaktion bestätigte. Weitere sollen auf das Gelände der am Haus eingerichteten Baustelle eingedrungen sein. Laut Meldungen auf dem Kurznachrichtendienst Twitter wurde auch eine Straße blockiert.

Tagebau-Betreiber RWE will an Gebäuden Entkernungsarbeiten durchführen, um den Abriss vorzubereiten. Lützerath zählt wie Immerath und Pesch noch zum sogenannten zweiten Umsiedlungsabschnitt. Die Arbeiten dort stünden nicht im direkten Zusammenhang mit der jetzt anstehenden neuen Kohle-Leitentscheidung, wie ein RWE-Sprecher auf Nachfrage erklärte.

Protest unter Wahrung der Corona-Regeln

Die Umsiedlung von Lützerath wurde laut dem RWE-Sprecher im April 2017 abgeschlossen. In der zu Erkelenz gehörenden Ortschaft sind den Angaben zufolge noch drei Anwesen bewohnt: "Die müssen in diesem Jahr geräumt werden", erklärte der Sprecher. Um den Bürgern der Ortschaft Keyenberg im dritten Abschnitt mehr Zeit für die Umsiedlung zu geben, müssten die Arbeiten in Lützerath jetzt vorangehen.

Kohlegegner haben zum Protest gegen die Arbeiten aufgerufen - ausdrücklich unter Wahrung der Corona-Regeln und möglichst mit FFP2-Maske. Bereits in den vergangenen Tagen hatte die Polizei Demonstranten von einem Hausdach geholt, zwei von ihnen hatten sich angekettet.