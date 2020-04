Harley-Fahrer aus Duisburg verstirbt nach Unfall in Lintorf

An Rhein und Ruhr. Der 60-Jährige war in Ratingen-Lintorf auf dem Zubringer zur A 524 gestürzt. In NRW gab es am Wochenende zahlreiche weitere Motorradunfälle.

Ein 60-jähriger Harley-Fahrer aus Duisburg ist nach einem Unfall im Ratinger Stadtteil Lintorf verstorben. Wie die Polizei an diesem Montag (20. April 2020) mitteilte, war es für den Kreis Mettmann bereits der zweite Motorrad-Tote in der noch jungen Kradsaison 2020. Mehrere andere Polizeibehörden in Nordrhein-Westfalen melden für das zurückliegende Wochenende Unfälle mit verletzten und schwer verletzten Motorradfahrern.

Krad-Unfälle werden u. a. gemeldet aus Bad Berleburg (Kreis Siegen-Wittgenstein), aus Lindlar und Marienheide (beides Oberbergischer Kreis), Witten, aus der Nähe von Arnsberg im Sauerland, Salzkotten (Kreis Paderborn), Brilon (Hochsauerlandkreis), Westerkappeln im Münsterland, Moers, Sendenhorst (Kreis Warendorf).

Schwere Kopfververletzungen

Der Motorradfahrer aus Duisburg war mit seiner Harley Davidson nach Polizeiangaben am Samstag gegen 16 Uhr auf dem Zubringer zur A 524 gestürzt. Zeugen zufolge hatte er hinter einem vorausfahrenden Auto gebremst. Bei dem Sturz hatte sich der 60-Jährige schwere Kopfverletzungen zugezogen. Ein Rettungswagen brachte ihn in die Buchholzer Unfallklinik, wo er aber einen Tag später auf der Intensivstation verstarb.

Im Kreis Mettmann war bereits am 7. April ein Kradfahrer bei einem Unfall auf der Mülheimer Straße in Ratingen getötet worden.