Hanns Dieter Hüsch – ein neues Buch mit neuen Geschichten

Dauerausstellung

Noch mehr Hanns Dieter Hüsch kann man in einer Dauerausstellung im Alten Landratsamt, Kastell 5, in Moers entdecken. In zehn Räumen findet sich dort die Sammlung des Grafschafter Museums zur (Kreis-) Moerser Geschichte des 20. Jahrhunderts und zu Hanns Dieter Hüsch. Geöffnet: di-do, 10 bis 13 Uhr, so 11 bis 18 Uhr. Eintritt frei! Anfrage Führungen: 02841-201-6 82 00.