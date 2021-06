Kulturreihe Hamminkeln: 38. Marienthaler Abende stehen in Startlöchern

Hamminkeln. Die 38. Marienthaler Abende in Hamminkeln können voraussichtlich ab dem 30. Juni stattfinden. Für einige Veranstaltungen gibt es noch Karten.

Es tut sich etwas auf der Kulturwiese vor der Klosterkirche! Erdhügel und Staudenbeete sind bereits angelegt, die Wildblumensamen auf einem breiten Streifen verteilt. Spätestens in drei Wochen, pünktlich zum Start der 38. Marienthaler Abende, soll es hier in prächtigen Farben blühen.

Karl-Heinz Elmer vom Kulturkreis Marienthal freut sich, dass es am 30. Juni endlich wieder losgeht. Trotz Corona. Denn aktuell sieht es so aus, dass die Veranstaltungen stattfinden können. Mit mehreren Eingängen, kleinen Tischen als Abstandshalter zwischen den Stühlen und einem Einbahnstraßensystem zu den Toiletten.

Zwölf Ensembles im Klosterdorf

„Das hat letztes Jahr sehr sehr gut geklappt“, hält Elmer fest. Mit Blick auf die sinkenden Infektionszahlen scheint der 38. Auflage der Marienthaler Abende endgültig nichts im Wege zu stehen. Und so reisen an, fünf von ihnen feiern ihr Debüt im Klosterdorf. Die anderen waren hier alle mindestens schon ein Mal zu Gast.

„Zu vielen Künstlern pflegen wir ein fast freundschaftliches Verhältnis“, erklärt Elmer. Deshalb gibt’s nach der Anreise erst einmal leckeren Kuchen und Kaffee, bevor es für die Gäste dann endlich auf die Bühne geht. Die Auftaktveranstaltung mit Storno ist zwar schon ausverkauft, für andere Abende sind dagegen noch ausreichend Karten verfügbar.

Lieder für laue Sommernächte

Da ist zum Beispiel Christian Behrens, der am 8. Juli mit seinem Sonderprogramm zum 25-jährigen Jubiläum unter dem Motto „Kleine Welten am Niederrhein“ gastiert. Gemeinsam mit Thomas Hunsmann am Piano und Karin Jochums (Cello) sowie Volker Kuinke (Flöten) präsentiert er die schönsten und witzigsten Lieder und Texte für laue Sommernächte, lädt ein zum Lachen, Träumen und Staunen.

Auch für den 14. Juli gibt es noch Karten. Dann tritt die Gruppe Gankino Circus mit ihrem Bühnenprogramm „Irrsinn und Idyll“ auf. Das Rezept: Vier virtuose Musiker, begnadete Geschichtenerzähler und kauzige Charakterköpfe, ein verqueres Bühnengeschehen, handgemachte Musik und eine große Portion provinzieller Wahnsinn.

Informationen zu weiteren Veranstaltungen sowie Tickets gibt es im Internet unter www.marienthaler-abende.de

