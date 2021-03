Das Uniper-Kraftwerk in Datteln (Archivbild): Investitionen im Bereich der Kohleverstromung sind "ökologisch inakzeptabel und finanziell höchst riskant", heißt im Antrag der Grünen.

Nachhaltige Anlage Grüne: Kein Geld aus NRW-Pensionsfonds für Kohle & Co.

An Rhein und Ruhr. "Fehlende nachhaltige Stabilität und ökologisch schädlich": NRW-Landtag soll die aktuelle Anlagepraxis beim NRW-Pensionsfonds rügen.

Die Grünen im Düsseldorfer Landtag wollen, dass die Landesregierung beim milliardenschweren NRW-Pensionsfonds zu "einer nachhaltigeren und stabileren Anlagestrategie beim Pensionsfonds zurückkehrt. Das sieht ein Antrag vor, der an diesem Mittwoch (3. März 2021) im Plenum beraten wird.

Ausdrücklich soll der Landtag feststellen, dass "Investitionen im Bereich der Kohleverstromung ökologisch inakzeptabel und finanziell höchst riskant sind". Bei der Anlage der Gelder des Pensionsfonds soll die Landesregierung den sogenannten Best-In-Class-Ansatz und ESG-Kriterien berücksichtigen.

"Anlagepraxis ist zum Schaden für das Land NRW"

12,75 Milliarden Euro lagen zum Jahreswechsel 2019/2020 in dem Fonds, der die Versorgung der Beamten soll. Trotz der strikten Auflage, das nachhaltig angelegt werden soll, hat die Landesregierung auch in Firmen investiert, die ihr Geld mit fossilen Brenn- beziehungsweise Kraftstoffen verdienen. So hatte der Fonds z. B. Ende 2019 einem Bericht zufolge Aktien des französischen Mineralölkonzerns Total im Wert von 100 Millionen Euro im Bestand - ein Verstoß gegen das Best-in-Class-Kriterium.

"Die aktuelle Anlagepraxis ist ökologisch schädlich und aufgrund der fehlenden nachhaltigen Stabilität zum finanziellen Schaden für das Land Nordrhein-Westfalen", meint Grünen-Finanzpolitikerin Monika Düker. Aktien von Unternehmen mit schlechten Nachhaltigkeitsnoten, wie die RWE, Exxon und Royal Dutch Shell hätten seit dem Jahr 2010 um 15 bis 50 Prozent nachgegeben.

