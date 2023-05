Groningen: „Boris Johnson“ nach Trunkenheitsfahrt gefasst

Boris Johnson betrunken hinterm Steuer in den Niederlanden? Mit einem Trick wollte ein Unfallfahrer die Polizei reinlegen (Symbolbild).

Aus den Niederlanden. In den Niederlanden ist ein Mann nach einer Trunkenheitsfahrt erwischt worden, der sich als britischer Ex-Premier Boris Johnson ausgegeben hat.

Bei ihren Ermittlungen zu einem Autounfall haben niederländische Polizeibeamte einen betrunkenen „Boris Johnson“ festgenommen. Wie die Polizei in Groningen am Montag berichtete, entdeckten die Beamten bei den Ermittlungen zu einem gegen einen Pfeiler gefahrenen Auto einen in dem Fahrzeug zurückgelassenen Führerschein.

Das Dokument trug nicht nur den Namen des früheren britischen Premierministers Boris Johnson, sondern auch dessen Foto und Geburtsdatum. Zudem hatte der angeblich 2019 in der Ukraine ausgestellte Führerschein ein Gültigkeitsdatum im Jahr 3000.

„Unglücklicherweise sind wir nicht auf den Trick reingefallen“, schrieb die Polizei aus dem Nachbarland im Onlinedienst Instagram. Der Fahrer des Wagens sei unweit der Unfallstelle gefasst worden. Der Mann, der aus der Nähe von Groningen stammte, wurde festgenommen. (AFP)

