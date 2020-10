Griether Hanselädchen: Ein Laden, der dem Dorf gehört

Kalkar. In Grieth am Rhein versorgt das Hanselädchen die Bürger und dient mit einem Café auch als Kommunikationsort. So funktioniert der Dorfladen.

Wer sich durch die engen Gassen des idyllischen Dorfkerns von Grieth am Rhein einen Weg zum Markt gebahnt hat, der steht direkt vor dem Griether Hanselädchen. Von außen vergleichsweise unspektakulär erwartet Besucher im Innern des Geschäftes eine kleine Überraschung – zumindest, wenn sie von außerhalb kommen. Denn die Griether kennen ihr Hanselädchen natürlich. Und das „ihr“ kann man hier eigentlich nicht groß genug schreiben. Denn viele von ihnen sind nicht nur Kunden, sondern auch Eigentümer des Ladens. Denn das Hanselädchen wird von einer Genossenschaft betrieben, zu deren Mitgliedern – und damit Anteilseignern – auch viele Einwohner des Dorfes gehören.

Das Hanselädchen: Ein Projekt für alle Bürger

Alles startete mit dem Projekt „Smart Villages“ der Hochschule Rhein-Waal. Das Projekt, 2013 gestartet, wollte kleinen Dörfern am Niederrhein neues Leben einhauchen. Damals als Projektkoordinatorin mit dabei war Birgit Mosler, die heute im Vorstand der Genossenschaft des Hanselädchens ist und auch schon damals zu den Einwohnern Grieths gehörte. „Unsere Studierenden sind mit Fragebögen von Haus zu Haus gegangen und haben die Bewohner befragt“, erzählt sie. „Es kam heraus, dass sich viele Einwohner einen Dorfladen und Kommunikationsort wünschen“, sagt sie. Und das war der Startschuss für das Hanselädchen.

.Christian Reintjes und Birgit Mosler, Vorstände des Hanselädchens, vor dem Geschäft. Foto: Florian Langhoff / NRZ

„Wir haben es als offenes Bürgerprojekt gestaltet. Jeder, der wollte, sollte mitmachen können“, sagt Birgit Mosler. Man traf sich in Arbeitsgruppen, entwarf ein komplettes Konzept – von der Ladeneinrichtung bis zur Produktpalette. „Der Laden funktioniert nur, weil wir von Anfang an die Bürger mitgenommen haben“, erklärt Birgit Mosler. Die Verantwortlichen entschieden sich, den Laden als Genossenschaft zu betreiben. Vor allem, weil diese Form des Wirtschaftsbetriebes ein hohes Maß von Vertrauen und Akzeptanz genießt. „Die Kapitalwerbung war allerdings etwas zäher, als wir uns erhofft hatten“, sagt Christian Reintjes, der ebenfalls zum Vorstand der Genossenschaft gehört. Im Januar 2015 stellte man das Konzept den Bürgern im Dorf vor und wollte schauen, wie viele einen Anteil für 250 Euro zeichnen würden. Eigentlich wollte man so 30.000 Euro einsammeln, bekam aber erstmal nur Zusagen für 27.000 Euro. „Wir haben dann gesagt: Wir machen trotzdem weiter“, erzählt Reintjes.

Werbetrupps klapperten die Haushalte in Grieth ab und überzeugten weitere Menschen davon, Genossen zu werden. Die Organisatoren bekamen das Geld zusammen und im November 2015 wurde die Genossenschaft gegründet. „Wir dachten, wir hätten das Gröbste hinter uns – dann haben wir angefangen, zu renovieren“, sagt Christian Reintjes. Auch hier packte quasi das ganze Dorf mit an. Neben der Kerngruppe aus rund 20 Leuten wurden immer wieder Menschen eingespannt für die Arbeiten rund um das Hanselädchen. Das hat seinen Namen übrigens ebenfalls von den Bewohnern des Dorfes bekommen. Dieser erinnert an die Zeit, in der Grieth eine bedeutende Hansestadt war. Noch heute arbeiten einige der Dorfbewohner in der Schifffahrt.

Das Lädchen vertreibt viele regionale Produkte

Am 16. Juli 2016 konnte das Hanselädchen dann eröffnet werden. „Der Laden gehört allen etwas, weil auch alle mitgeholfen haben“, sagt Birgit Mosler. Und noch heute sind viele Menschen aus dem Dorf mit am Laden beteiligt – zum Beispiel als Minijobber im Geschäft, vom Schüler bis zur Rentnerin. Elf Minijobber arbeiten über die Woche verteilt im Laden, dazu kommt Christian Reintjes als Teilzeit-Geschäftsführer, ein integrativ beschäftigter Mitarbeiter und eine geförderte Stelle. Dazu aber auch noch jede Menge ehrenamtliches Engagement der Dorfgemeinschaft.

Dabei sind die Einwohner des Dorfes vor allem als Kunden gefragt. „Wir kommunizieren unsere Zahlen offen. Und wenn es mal nicht so gut läuft, schreiben wir auch einen Brandbrief“, sagt Birgit Mosler. Und dann kommt das ganze Dorf zum Einkauf vorbei.

Was eigentlich auch sinnvoll ist, denn im Hanselädchen gibt es nahezu alles zu kaufen, was man im Alltag braucht. Grundnahrungsmittel, Süßigkeiten und besonders viele Produkte aus der Region – von Fleisch über Backwaren bis hin zu Obst und Gemüse. „Unsere Äpfel kommen zum Beispiel aus Grieth und haben nur 500 Meter Transportweg bis in den Laden“, sagt Christian Reintjes. Im Regal mit speziellen Regionalartikeln, das sich direkt im Eingangsbereich findet, stehen Flaschen auf denen „Übergesetzter“ steht – eine Spirituose, die auf der anderen Rheinseite speziell für den Laden hergestellt wird und dann auf das andere Flussufer übersetzt. Und man geht auch auf die Wünsche der Kunden ein, soweit möglich.

Durch Corona: Weniger los im Café, dafür mehr Kunden im Laden

Neben dem Ladenverkauf lebt das Hanselädchen vor allem von Gastronomie und Veranstaltungen. Viele Griether kommen auf Kaffee und Kuchen im Laden vorbei. Unten im Laden und im Obergeschoss gibt es genug Platz zum Klönen an der Kaffeetafel mit Rheinblic k. Und am Wochenende kehren auch gerne mal Touristen im Hanselädchen ein, die mit dem Fahrrad auf dem Deich vorbeiradeln. Häufig angelockt von den Torten, die am Wochenende im Hanselädchen hergestellt werden. „Normalerweise haben wir Platz für etwa 80 Gäste“, sagt Christian Reintjes. Natürlich nicht unter Coronabedingungen. Die Auswirkungen der Pandemie haben dem Gastronomiebereich zu schaffen gemacht – dafür kamen die Griether mehr im Lädchen einkaufen. Mittlerweile läuft es aber im Café wieder ganz gut.