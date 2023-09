Den höchsten Preis für eine Tasse Kaffee zahlt man durchschnittlich in einer der Grenzprovinzen – den teuersten Cappuccino gibt es allerdings in Südholland (Symbolbild).

Gastronomie Grenzregion: Wo Kaffee in den Niederlanden am teuersten ist

Aus den Niederlanden. In welcher niederländischen Region ist eine Tasse Kaffee durchschnittlich am teuersten? Eine Gastro-Umfrage hat ergeben: in einer Grenzprovinz.

Den teuersten Kaffee des Nachbarlandes gibt es in der Grenzprovinz Gelderland. Das hat eine Umfrage des Fachmediums „Misset Horeca“ unter 1200 Gastronomiebetrieben ergeben, wie der niederländische Rundfunk „Omroep Gelderland“ berichte.

Demnach kostet eine Tasse Kaffee in der Provinz Gelderland durchschnittlich 3,40 Euro – und steht damit landesweit an der Spitze. Das war in den Jahren zuvor noch nicht so.

Der teuerste Cappuccino hingegen sei in Südholland zu finden. Warum Gelderland den höchsten Durchschnittspreis für Kaffee hat, geht aus der Umfrage allerdings nicht hervor. Die Preise in anderen Regionen und besonders in großen Städten waren dem Bericht zufolge teilweise gesunken. (mh)

