Grenzregion: So blicken die Niederlande auf die Landtagswahl

Aus der Grenzregion. Auch in der Grenzprovinz Gelderland wird auf die NRW-Landtagswahl geschaut. Das erwarten die niederländischen Sozial- und Christdemokraten.

Außenpolitik zur Landtagswahl? Klingt erstmal verwunderlich. Wer aber in der NRW-Grenzregion lebt, weiß genau, dass der Blick ins Nachbarland für Düsseldorf ein Muss ist. Schließlich leben die Kreise entlang der deutsch-niederländischen Grenze vom alltäglichen Austausch mit den Niederlanden.

„Die Zusammenarbeit hat in der Grenzregion schon in den 50er Jahren begonnen“, sagt Doede Sijtsma, der die Region Gelderland im niederländischen Generalkonsulat in Düsseldorf repräsentiert. „Die Bürgermeister begriffen nach dem Krieg, dass man entlang der Grenze miteinander auskommen muss.“

Daraus sei früh ein grenzüberschreitender Austausch auf den unterschiedlichsten Ebenen bis in die Politik entstanden. Auf diese jahrzehntelangen Verbindungen habe auch die Zusammenarbeit unter Ex-Ministerpräsident Armin Lascht während der Pandemie aufbauen können.

Niederländische Christdemokraten wollen Wüsts Wiederwahl

Kein Wunder also, dass in diesen Tagen vor allem die Sozial- und Christdemokraten im Nachbarland gespannt sind, wer der nächste NRW-Ministerpräsident wird. „Ich finde, dass es sehr wichtige Wahlen sind“, sagt Johan Vennevertloo von den niederländischen Christdemokraten (CDA) in der Region Gelderland. „Das hat mit der Zusammenarbeit zwischen den Niederlanden und der Provinz Gelderland zu tun. Wir arbeiten mit den deutschen Parteien eng zusammen, also ist es für uns wichtig, dass auch die deutschen Christdemokraten stark vertreten sind.“

Seine Partei würde sich selbstverständlich besonders über eine Wiederwahl von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst freuen. „Die niederländische CDA steht für eine sehr enge Zusammenarbeit mit Deutschland. Genauso wie andersherum die deutsche CDU“, sagt Vennevertloo. Damit wolle er der SPD aber nicht absprechen, dass sie sich ebenfalls in der Grenzregion bemühe. „Wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit in der Euregio, auch mit anderen Parteien“, betont der Politiker aus der Region Achterhoek.

Kleve: Sozialdemokratie über die Grenze hinweg aktiv

Etwas konfrontativer klingt es seitens der Sozialdemokraten aus Gelderland – die wiederum auf SPD-Spitzenkandidat Thomas Kutschaty als neuen Ministerpräsidenten hoffen. „Ich denke, dass eine SPD-Regierung für NRW und die Grenzregion ein Schritt nach vorne wäre“, so Willem van het Hekke von den niederländischen Sozialdemokraten (PvdA) in Gelderland. „Das würde auch die deutsch-niederländische Zusammenarbeit voranbringen. Die Sozialdemokratie ist überall stärker international orientiert als andere Parteien.“

Die PvdA Nimwegen unterhalte seit elf Jahren sehr enge Kontakte zu der SPD aus Kleve und Kranenburg. Josef Gietemann hat die Zusammenarbeit vor zehn Jahren initiiert. „Es gab immer wieder Mal Austausch, aber nicht auf regionalem Niveau“, erinnert sich der Klever Sozialdemokrat. Nun sind die Treffen regelmäßig. „Daraus hat sich der Europatag entwickelt, der jedes Jahr am 9. Mai stattfindet.“ Dort kämen auch „Parteigrößen“ von beiden Seiten der Grenze vorbei.

Doch es bleibt nicht beim Reden. Zu jeglichen Wahlen geht es für die Genossinnen und Genossen über die Grenze. So verteilte die PvdA erst kürzlich in Kleve Flyer für die SPD. Eine Sprachbarriere? Die gebe es in der Grenzregion kaum, so Willem van het Hekke. Die Menschen seien die jeweils andere Nachbarsprache gewohnt. „Es geht aber nicht nur um Unterstützung bei Wahlen, sondern um Freundschaften und Kontakte“, betont van het Hekke.

Das sei in den letzten Jahren immer wichtiger geworden. Denn: „Alle Länder in Europa denken zunehmend nationalistischer.“ Gerade in der Grenzregion sei dies nicht denkbar. Doch wie die Landtagswahl auch ausgeht, Doede Sijtsma erwartet, dass die Zusammenarbeit auf jeden Fall enger wird. „Die Verbundenheit bleibt, unabhängig vom Wahlergebnis.“

