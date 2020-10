Goldsuche am Niederrhein, ein Abenteuer schon vor 250 Jahren

Am Niederrhein. Goldsuche am Niederrhein – vor 250 Jahren gab es bereits Goldwäschereien entlang des Rheins – in Wesel-Büderich, zum Beispiel.

Wer heute den Begriff „Rheingold“ hört, wird vermutlich als erstes an die Oper von Richard Wagner aus dem Zyklus „Der Ring des Nibelungen“ denken. Oder vielleicht an den legendären Luxus-Zug, der von 1928 bis 1987 zwischen der Schweiz und der Nordsee die Rheinschiene hinauf- und hinuntersauste.

Ältere Niederrheiner werden möglicherweise auch noch an die Brauerei Rheingold in Friemersheim denken, in der bis 1986 ein leckeres Altbier gebraut wurde. Aber denkt jemand auch an Edelmetall im Zusammenhang mit dem großen Fluss? Dabei hatte es schon vor 250 Jahren erste Versuche gegeben, am Niederrhein an das wertvolle Gold zu kommen. Daraus ist aber kein Goldrausch, kein Klondike und kein Eldorado geworden – sonst wüssten wir ja heute noch davon.

Goldsuchen als Familienspaß – hier etwa in Kalkar-Grieth, am Rheinstrand. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Aber der Reihe nach. Von alters her ist bekannt, dass auch in Deutschland Gold im Boden vorhanden ist. Für eine gewerbliche Ausbeutung wie etwa in Südafrika sind die hiesigen Vorkommen allerdings viel zu gering, so dass sich nur wenige Glückssucher und Freizeit-Goldgräber auf die Suche nach dem gelben Edelmetall im Erdreich begaben.

Etwas anders und durchaus erfolgversprechender sah es mit den Versuchen aus, Gold aus Bächen und Flüssen zu gewinnen. Die Geschiebe in den Fließgewässern enthalten abgelagertes Gestein aus dem Erdinneren, das auf seinem Weg ins Tal immer kleiner gemahlen wird.

So kam man auf die Idee, das an den Ufern anlandende Geröll auf seinen Goldgehalt zu untersuchen. Gerade der Rhein schiebt auf seinem Weg von den Alpen zum Meer Millionen Tonnen von Steinen mit sich. Allerdings gilt der Rheinverlauf unterhalb von Mainz insbesondere nach der Kanalisierung des Flusses im 19. Jahrhundert als wenig lukrativ für Goldwäscher.

1768+1776: Goldwäscher in Büderich

Das aber schien sich im 18. Jahrhundert noch anders darzustellen. Denn es gibt Berichte, nach denen auch am Niederrhein Gold gewaschen wurde. Namentlich erwähnt wird Büderich bei Wesel, wo sich anscheinend einige Goldwäschereien angesiedelt haben.

Unser Gastautor, Thomas Ohl, ist Wissenschaftlicher Referent im LVR-Niederrheinmuseum in Wesel. Und guckt für uns regelmäßig in die Geschichte Region. Foto: Norbert Prümen (nop) / FUNKE FotoServices

Demnach sind im Jahre 1768 Goldwäscher aus Grieth nach Büderich gekommen und haben dort ihr Glück versucht. Mit acht Floßtischen wurde gearbeitet, um das Edelmetall aus dem Sand und Schlamm des Gewässers auszulösen.

1776 kamen Goldwäscher nach Wesel-Büderich

Anscheinend mit Erfolg, denn es ist von anschließendem Streit über den zu verteilenden Gewinn und die Auflösung der Zweckgemeinschaft die Rede. Auch im Aufsatz „Waarneming omtrent het Goud van den Rhyn“ des Johannes Florentius Martinet, seines Zeichens Pfarrer in Zutphen und Verfasser eines in mehrere Sprachen übersetzten „Katechismus der Natur“, wird 1776 von der Ankunft einiger Goldwäscher in Büderich berichtet.

Diese seien vom Oberrhein gekommen, hätten die Lage bei Büderich sorgfältig geprüft und als aussichtsreich bewertet. Dabei wurden in erster Linie die Stellen hinter den Wellenbrechern begutachtet, wo man durch die Verwirbelungen des Wassers größere Sedimentablagerungen erkannt und bessere Chancen auf Goldfunde vermutete.

Danach folgt in dem Aufsatz eine anschauliche Beschreibung der Tätigkeit des Goldwaschens mithilfe eines Siebtisches, auf den das Sandgemisch mit der Schaufel aufgehäuft wurde.

Anschließend wurde es mit Wasser verdünnt und die schwereren Teile in einem mit Stoff bespannten Rahmen aufgefangen. Diese möglicherweise goldhaltigen Bestandteile wurden dann in eine Schüssel mit Wasser gegeben, die sorgfältig geschwenkt wurde, um das nach unten gesunkene Gold weiter reinigen zu können. Zum Abschluss kamen die hoffentlich zahlreichen Überbleibsel in ein Wolltuch, das mit einem Faden kräftig umwickelt wurde, um die restlichen Anhaftungen von den Goldbestandteilen abzustreifen.

Eine Karte von 1874 gibt Hinweise

Auch den Preis für das Endprodukt gibt der Verfasser bekannt: Das vollständig gereinigte Gold wurde mit 42 holländischen Gulden pro Unze gehandelt. Ob und gegebenenfalls wie lange die Goldwäscher von Büderich aber erfolgreich waren und an wen sie ihre Schätze verkauften, darüber gibt uns Dr. Martinet leider keine weitere Auskunft.

Gold-Flitter aus dem Rhein. Mit Glück und Geduld in Kalkar-Grieth „geerntet“, im Sommer 2019. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Nicht nur linksrheinisch, sondern auch an mindestens einer Stelle rechts des Rheins wurde anscheinend nach Gold gesucht. Zumindest findet sich in einer Karte von 1874 direkt gegenüber von Xanten-Vynen die darauf hinweisende Flurbezeichnung „der neue Goldgräber“.

Mehr Infos zur Niederrheingeschichte gibt es im LVR-Niederrheinmuseum in Wesel

Die Ortslage auf dem heutigen Stadtgebiet von Rees kann uns aber keine Hinweise mehr liefern, warum sie ihre Bezeichnung erhalten hat – denn es gibt sie nicht mehr.

Sie ist durch einen Vorgang verschwunden, der heutzutage im Volksmund als „Niederrheinisches Gold“ bezeichnet wird – der Abgrabung von Sand und Kies. Aber das ist eine andere Geschichte…