Voerde. Jackson B. wird in Duisburg der Prozess gemacht. Die Staatsanwaltschaft hält ihn für schuldunfähig und will ihn in der Psychiatrie unterbringen.

Gleismord in Voerde - Prozessauftakt ist am Donnerstag

Die Blumen sind weg, die roten Grablichter und die Fotos. Auf Gleis 1 am Bahnhof in Voerde erinnert nichts mehr an das Verbrechen, das sich hier im Sommer vergangenen Jahres ereignete. Am 20. Juli stieß hier Jackson B. eine junge Mutter vor den einfahrenden Regionalzug 19.

Das Verbrechen erschütterte die Kleinstadt und bis heute fragen sich viele Menschen, was ihn zu dieser Tat bewogen hat. Ab Donnerstag muss sich der 28-Jährige vor dem Duisburger Landgericht verantworten. Das Gericht muss klären, ob Jackson B. überhaupt schuldfähig war – oder ob er möglicherweise im Wahn handelte.

Der Beschuldigte war der Polizei im Kreis Wesel bekannt

Rückblende: Im kleinen Dorf Brünen, einem Ortsteil der niederrheinischen Kleinstadt Hamminkeln, rund 20 Kilometer entfernt von Voerde, haben viele Einwohner im vergangenen Jahr Angst vor Jackson B., der mit seinem älteren Bruder seit dem Sommer 2018 in der Nähe der Dorfkirche in einem heruntergekommenen Haus wohnt.

Der 28-Jährige, der getrennt von seiner Frau und sein Tochter lebt, ist für die Polizei kein Unbekannter. Jackson B. ist aktenkundig geworden wegen Diebstahls, Einbruchs, Betrügereien und Körperverletzungen.

B. und sein vier Jahre älterer Bruder terrorisieren die Menschen in Brünen, randalieren immer wieder betrunken, verletzt bei einer Prügelei einen Polizisten. „Niemand kann doch sagen, wie kurz seine Zündschnur ist, bis der mal vollkommen ausrastet“, schreibt ein Kommentator in einer Facebook-Gruppe.

Bruder sagt: Er hat ein „Kopfproblem“

Am 18. Juli taucht Jackson B. in Dinslaken auf, er wirkt auf Menschen ihm begegnen, verwirrt. Er habe ein „Kopfproblem“, erzählt sein Bruder am Telefon einem Mann, der den 28-Jährigen aufliest und ihm hilft, nach Voerde zu kommen, wo der Bruder mittlerweile wohnt.

Am Morgen des 20. Juli 2019 kommt es zur Katastrophe. Auf dem kleinen Bahnhof in Voerde tigert er hin und her, er wirkt nervös, unruhig, erzählt merkwürdige Dinge, wie es später Haval Isso berichten wird. Isso und seine Familie werden Zeugen, wie B. sich Anja N. nähert, 34, verheiratet, eine 13-jährige Tochter; und wie er sie unvermittelt vor den grauen Regionalzug stößt, der um 8.46 Uhr im Bahnhof einfährt.

Anja N. hatte keine Chance

Der Lokführer kann nicht mehr bremsen, die junge Frau hat keine Chance, stirbt auf den Schienen. Isso wirft sich auf B., überwältigt ihn, hält ihn fest, bis die Polizei eintrifft. Der irakische Flüchtling ist ein Held, sagen Polizisten später.

Heute sitzt B. in der geschlossenen Abteilung einer psychiatrischen Klinik in Essen. Er könne sich nicht an die Tat erinnern, hat er einem Gutachter erzählt. Der Gutachter attestiert dem 28-Jährigen, möglicherweise an einer psychischen Erkrankung zu leiden.

Staatsanwaltschaft: Er wollte einen Menschen sterben sehen

Die Staatsanwaltschaft Duisburg ist überzeugt davon, dass der junge Mann Anja N. deshalb vor den Zug stieß, weil er einen Menschen sterben sehen wollte, hält B. aber auch für eingeschränkt oder ganz schuldunfähig. Folgt das Gericht dieser Ansicht, würde B. wohl für lange Zeit unbefristet in die Psychiatrie, genauer: in eine geschlossene forensische Abteilung kommen.

Der Ehemann und die Schwester des Opfers werden bei dem morgen beginnenden Prozess als Nebenkläger auftreten. Sie wollen, sagt ihr Anwalt Reinhard Peters, eine gerechte Bestrafung des Mannes.

Anders als viele Nutzer in den sozialen Netzwerken, die wutschäumend kommentierten, als bekannt wurde, dass B. möglicherweise als schuldunfähig erklärt wird, könnten die Angehörigen des Opfers damit leben, wenn der 28-Jährige in die Psychiatrie kommt, sagt der Anwalt. Auch wenn das dann bedeutet, dass sie keine Aussicht auf die Zahlung von Schmerzensgeld haben, weil nicht haftbar gemacht werden kann, wer als schuldunfähig erklärt wird.

Zum Prozessauftakt wird nur der Bruder erwartet. Interviews will keiner der Angehörigen geben. „Die Familie will rausgehalten werden“, so Peters. Der Prozess ist auf vier Verhandlungstage veranschlagt. Läuft er nach Plan, wird der Vorsitzende Richter am 31. Januar seine Entscheidung fällen.