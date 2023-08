Giethoorn entdecken: Über 176 Brücken kannst du geh’n...

Giethoorn. Abseits des Touristenansturms bietet das kleine Wasserstädtchen Giethoorn in den Niederlanden ganz viel Natur und stille Fleckchen.

Ja, natürlich, sommertags ganz es ganz schön voll sein in dem Wasserörtchen. Da schieben sich die Tagestouris am Ufer der Dorfgracht entlang, beleben die vielen Gastronomien und Cafés und staunen, wie schön es in Giethoorn tatsächlich ist. Ein sieben Kilometer langes Städtchen ohne Autos und Straßen – Marketingexperten haben es „Venedig Hollands“ genannt – wegen der vielen Grachten und Kanäle.

Gondelfahrt in Giethoorn Die Gondelfahrt hat ihren Ursprung im frühen 20. Jahrhundert. Damals gingen die Gieterse-Kinder am ersten Schultag, Anfang September, verkleidet und mit beleuchteten Booten zur Schule. Die Kanäle wurden 1929 ausgebaggert, ein Jahr später wurde die Gondelfahrt zu einem Wettbewerb unter den Dorfbewohnern. Aus der Veranstaltung ist ein jährliches Fest geworden – mit beleuchteten Gärten, Brücken und Häusern und einer groß angelegten Gondelfahrt mit beleuchteten Gondeln, Musik und Unterhaltung geworden. Samstag, 28. August, ist es wieder soweit. Um 20 Uhr legt die erste Gondel ab (am Maaiensteg). Ende der Parade gegen 23 Uhr. Eintritt: 4-12 Jahre: zwei Euro, ab 13 Jahre: sechs Euro. Am besten Sitzgelegenheit (Campingstuhl, Decke) mitbringen).

Gerrit Mol lebt hier. Giethoorn ist seine Heimat - und irgendwie hat er gelernt, lernen müssen, mit den Touristen zu leben. Knapp 3000 Einwohner leben hier – um die eine Million Besucher schlendern Jahr für Jahr an ihren Wohnzimmern entlang – denn, ja, Giethoorn ist kein Museumsdorf -- hier leben Menschen – auch in den alten Torfstecherhäuschen.

Ein Dorf (fast) ohne Autos

Gerrit nickt, klar komme es vor, dass plötzlich auf der kleinen Veranda neben seinem Bötchen fremde Menschen auftauchen und neugierig ins Esszimmer gucken. Aber die Giethoorner haben gelernt, mit den Touris umzugehen – schließlich sichern sie den Giethoornern ihren Lebensunterhalt. Jeder dritte Einwohner bietet inzwischen Gästezimmer an.

Früher haben die Menschen hier Torf abgebaut. Mühsame Plackerei mit der Hand. „Um den Torf zu transportieren, gruben sie Gräben und Kanäle, die zur typischen Dorfstruktur von Giethoorn führten“, erzählt Gerrit. Der traditionelle Transport für Giethoorn ist der handgefertigte hölzerne „Gieterse Punter“.

Gerrit Mol bietet in Giethoorn „Bed & Boot“ an. Foto: wasch

„Und die Brücken sind bei uns so hoch, damit mit Torf oder Heu vollgestapelten Kähne und vor allem auch Kühe gut drunter passten.“ Heute bietet Gerrit Bed & Boot an, man kann so alles bei ihm ausleihen, was sich „flüsternd“ - also nahezu geräuschlos - über oder besser durch die Grachten bewegt:

E-Schaluppen, Kanus und Kajaks und die traditionellen hölzernen Punters (kleines Segelschiff). Und man kann in einem der reetgedeckten und restaurierten alten Bauernhöfe fein übernachten. „Mein Vater hat das Rietdach noch selbst gemacht.“ Wer’s lieber zünftig mag: Gerrit und Kollegen bieten Touren mit Kajak und Zelt an - und ob Sie es glauben oder nicht: Sie paddeln sich in Gegenden, in denen Sie – mit etwas Glück – mehr Störche als Menschen treffen können…

In Giethoorn und um Giethoorn herum gibt es, natürlich, prima Wander- und Radwege. Man kann sogar mit der elektrischen Harley los rollen – einem recht gemütlichen E-Shopper. Vom Wasser aus lassen sich wunderbare stille Eckchen entdecken – das Grachtendorf grenzt an einen Teil des Nationalparks Weerribben-Wieden – zusammen das größte ununterbrochene Tieflandmoorgebiet Nordwest-Europas. Kleiner Tipp: Einfach mal ablegen, wenn der große Touristenansturm nicht mehr oder noch nicht da ist, also abends nach 18 Uhr, morgens vor 11 Uhr.

Und ab geht’s ins Naturschutzgebiet. Foto: wasch

Oder im Winter - wenn der knacke kalt ist, frieren die Kanälchen zu – und man kann das tun, was Niederländer von Geburt an können: Schlittschuhlaufen auf den vereisten Wassersträsschen. Noch ein Tipp: Neben dem Park liegt das Museumboerderij ‘t Olde Maat Uus, ein Museumsbauernhof, der die Geschichte der Region erzählt. Lohnt sich.

Mühle ganzohne Flügel

So trubelig der Tourirummel in den Sommermonaten auch sein mag, ein wenig abseits hat die Natur ihr Refugium behalten. Vor einiger Zeit hat Gerrit bei sich am Haus, das natürlich auch nur mit dem Bötchen erreichbar ist, tatsächlich einen Otter filmen können. „So sauberes Wasser haben wir hier“, sagt er.

Wenige Paddelschläge entfernt thront die „Mühle ohne Flügel“ am Ufer des großen Sees, „Bovenwijde“. So eine Art Leuchtturm für alle die, die sich per Bötchen auf Entdeckungsreise begeben. Und noch ein Tipp: Sollten Sie etwa an der Dorfgracht bei Mol Groenewegen Elektroboote, E-Schaluppen, Kanus und Stechkähne mieten wollen, regeln Sie das während der Hauptsaison am besten online schon von zu Hause aus!

