„Gesund, natürlich“ oder: ein Lob auf „Oma Dornick“

Am Niederrhein. „Gesund, natürlich.“ Einmal im Monat gibt Bettina Schulte-Kleipaß Tipps fürs Lebens. Es sind überlieferte Ratschläge ihrer Oma aus Dornick.

Warum nur steht ein Mofa im hässlichsten 70er Jahre-Braun im Fenster neben der Haustüre von Bettina Schulte-Kleipaß? „Ach nee, bitte erinnern Sie mich nicht an dieses Ding.“

Na gut. Schließlich sind wir hier in Wissel bei Kalkar ja aus einem anderen Grund. Allein wegen „Oma Dornick“.

Was, die gute Frau kennen Sie nicht? Ab sofort an jedem dritten Donnerstag im Monat werden Sie Katharina Kleipaß, so hieß sie nämlich richtig, kennenlernen. Weil deren Enkelin von ihr erzählen wird: Bettina Schulte-Kleipaß – mit einer neuen Kolumne auf dieser Seite: „Gesund, natürlich“. Es wird Tipps für alle Lebenslagen geben, aus dem überlieferten Erfahrungsschatz von „Oma Dornick“.

Mali, auch so ein Herzensprojekt

Auf ihre Großmutter, übrigens väterlicherseits, lässt die Enkeltochter nix kommen; und wenn, dann nur Gutes. „Oma Dornick war liebevoll und fürsorglich“, sagt sie und schiebt grinsend nach: „Sie hatte ihre eigenen Rhythmus. Sie stand früh auf, nähte Kleider, arbeitete im Haus und Garten. Aber ab Samstagnachmittag war Ruhe – bis Montagmorgen.“

Ein wenig eigenwillig also, die Dame. Ist so etwas eigentlich vererbbar? Da lacht Bettina Schulte-Kleipaß nur. Derweil schleicht sich Mali unter den Küchentisch, schnuppert interessiert am Gast. Auch sie ist ein Herzensprojekt der Hausherrin. „Wir haben Mali vor neun Jahren aus einem Tierheim auf Teneriffa geholt“, erzählt sie; und davon, wie der liebe Hund erst einmal das ganze Haus auseinandernahm.

Katharina Kleipaß, für Enkelin Bettina bloß „Oma Dornick“. Foto: Privat

Von der Bürokauffrau zur Wellness-Therapeutin

Geduld ist eine Tugend, die Bettina Schulte-Kleipaß erst von ihrer Oma in Dornick, später im Beruf lernte. Irgendwann sattelte die Bürokauffrau um, bildete sich zur Fitness-Trainerin, Kneipp-Mentorin, Pilates- und Personal-Trainerin sowie zur Wellness-Therapeutin weiter, arbeitet seitdem selbstständig. „Vor allem im Reha-Sport“, mit Alten und Jungen, Frauen wie Männern, „Hauptsache, ich kann Bewegung und Gesundheit vermitteln.“

Corona ist wie das braune Mofa, kein so gutes Thema. „Im Moment darf ich nichts machen“, sagt sie und seufzt leise, „wie schon im Frühjahr.“ Aber davon möchte sie sich nicht die gute Laune verderben lassen. „Es ist so, als habe ich eine Sonne in meinem Bauch, die nie mehr aufhört zu scheinen.“

Lebensweisheiten von „Oma Dornick“

Ein Satz, den auch „Oma Dornick“ so ähnlich hätte sagen können. Die ist zwar schon seit mehr als 25 Jahren tot, ihrer Enkelin aber irgendwie immer noch ganz nah. „Ich denke häufiger, ein bisschen bin ich wie meine Oma.“

Nein, es ist nicht nur der Rückblick auf „eine absolut schöne Kindheit“, die Bettina Marlene Schulte-Kleipaß in dem Dorf hinterm Deich nahe Emmerich erlebte, als sie mit ihrer Mutter, ihrem Vater und ihren Geschwistern im Haus der Großeltern aufwuchs. „Oma Dornick zeigte mir, wie man backt, kocht, näht, strickt, Brote und Marmelade selber macht, Kräuter pflanzt… einfach alles.“

Unverbesserliche Optimistin

Nebenbei gab es ein paar Lebensweisheiten dazu, die Bettina Schulte-Kleipaß für sich weiterentwickelte. Eine, die ihr besonders wichtig ist, lautet: „Wir sollten nicht aufhören, uns gegenseitig zu helfen.“

Ja doch, Frau Schulte-Kleipaß ist eine unverbesserliche Optimistin. Ein Ski-Unfall mit Rückenschmerzen und Wirbelgleiten warf sie nur kurzzeitig aus den Turnschuhen. Längst reckt und streckt sie sich wieder fürs eigene Wohlfühlen.

„Genießen, genießen, genießen“ ist auch so ein Motto, das sie verinnerlicht hat – und weitergeben möchte. Zum Beispiel bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Herrentorte; nee, ausnahmsweise nicht selber gebacken, aber beim Bio-Vollkorn-Bäcker eingekauft, „ein Dorf weiter“ – und mit Blümchen serviert. Das Gedeck „Summerday“ von 1968 ist, natürlich, ein Erbstück: „von „Oma Dornick“.

Das Stück Herrentorte ist Nebensache, besonderes Augenmerk verdient das Blümchengedeck, ein Original von „Oma Dornick“. Foto: Ingo Plaschke

Kolumne: „Gesund, natürlich“ – von Bettina Schulte-Kleipaß

Sie es glauben oder nicht, Oma war nie krank. Über den Zaubertrank, den sie selbst zweimal jährlich im Frühjahr und im Herbst zu sich nahm, wusste sie zu berichten, dass er blutreinigend wirkt sowie das Immunsystem stärken soll.

An einem Samstagabend, Oma lag mit dem obligatorischen Eierlikörchen auf der Couch, während ich danach gierte, das Glas auslecken zu dürfen, löcherte ich sie wieder mit Fragen über die Gesundheit.

Sie wusste über den Zaubertrank zu berichten, dass auch schon der Vater der Medizin, der „Herr Hippokrates“, damals vor langer, langer Zeit, mit diesem Rezept vielen Menschen geholfen haben soll, Krankheiten zu besiegen.

Ob „Oma Dornicks“ stabile Gesundheit nun an dem regelmäßigen Verzehr ihres Zaubertrankes mit den hochwertigen, natürlichen Zutaten lag, oder an ihrer mit eiskaltem Wasser durchgeführten Oberkörperwaschung frühmorgens – das können wir nur vermuten.

Im kalten Winter faszinierte mich an ihrem morgendlichem Ritual am meisten der sichtbare Hauch meiner kalten Atemluft und die in der Sonne glitzernden Eisblumen an den Scheiben. Wunderschöne Eisblumen.

Pssst, hier ist das Geheimrezept!

Doch zurück zu Omas Zaubertrank zur Immunstärkung. Jedoch Vorsicht! Allein schon bei der Zubereitung werden die Nasen-Nebenhöhlen stimuliert und ich rate bei der Zubereitung zum Tragen von Handschuhen.

Zutaten: ¼ Tasse fein gehackter Knoblauch, ¼ Tasse fein gehackte Zwiebeln, ¼ Tasse geriebener Ingwer, 2 frische, scharfe, Peperoni, 2 EL geriebener Meerrettich, 2 EL Kurkuma-Pulver, ½ TL Pfeffer, 700 ml Bio-Apfel-Weinessig.

Alle Zutaten in ein großes Glas füllen und bis an den Rand mit Apfelessig füllen. Gut verschließen und für zwei Wochen an einem kühlen, dunklen Platz aufbewahren und zwei mal täglich gut durchschütteln.

Nach zwei Wochen die Masse durchseihen und den Saft zur Immunstärkung anwenden. Die feste Masse kann zum Kochen verwendet werden.

Zur Immunstärkung und gegen Erkältung täglich 1 EL verzehren und steigern bis hin zu einem Glas täglich. Bei bereits beginnender Erkältung empfehle ich bis zu 5 x täglich 1 EL.

Danke „Oma Dornick“, danke „Herr Hippokrates“!

Bleiben Sie gesund, Ihre Bettina.

INFO: www.sport-bettina-marlene.de