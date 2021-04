Geschwister aus Straelen überzeugen bei „Höhle der Löwen“

Straelen. Toni und Alex Cox aus Straelen haben in der Fernsehsendung „Höhle der Löwen“ ihr Pottburri vorgestellt – einen biologisch abbaubaren Blumentopf.

Die Geschwister Cox aus Straelen wollten am Montagabend in der Fernsehsendung „Die Höhle der Löwen“ auffallen. Dafür verkleidete sich Alex Cox sogar als Sonnenblume im Topf und sorgte so direkt für gute Stimmung bei den fünf Investorinnen und Investoren. Aber auch im weiteren Verlauf ihres Auftritts konnten die beiden überzeugen – mit ihrer charmanten Art, aber vor allem mit ihrer innovativen Idee.

Die Leidenschaft von Toni (25) und Alex (31) sind Blumen. Schon ihr Großvater Johannes gründete 1930 in Straelen einen Blumenhandel, der sich über die Jahre zu einem Familienimperium mit 60 Mitarbeitern entwickelt hat. Sechs Millionen Pflanzen werden jährlich in der Gärtnerei kultiviert. Das bedeutet aber auch, dass jedes Jahr genauso viele Plastiktöpfe die Grünanlage verlassen.

Erster biologisch abbaubare Blumentopf

Und genau hier setzen die Geschwister an. „Wir wollten die Ersten sein, die eine Branchenlösung ohne Plastik finden“, erklärte Toni Cox in der Fernsehsendung. Gemeinsam mit einem Entwicklungspartner fanden sie schließlich eine Alternative aus Sonnenblumenschalen, ein Abfallprodukt aus der Lebensmittelindustrie. „In der Erde leben Mikroorganismen und die fressen den Topf einfach auf.“

Im vergangenen Jahr haben Toni und Alex Cox bereits 280.000 Euro Umsatz mit ihren biologisch abbaubaren Blumentöpfen gemacht. Das überzeugte auch einen Investor von „Höhle der Löwen“. Foto: Cox

Die Idee von „Pottburri“, so der Name des biologisch abbaubaren Blumentopfs, kam an. Investorin Judith Williams zeigte sich „mehr als entzückt“, stieg dann aber doch aus: „Ich kenne mich im Gartengeschäft nicht aus.“ Auch die beiden Investoren Carsten Maschmeyer und Nils Glagau tuschelten, tauschten sich also über einen gemeinsam Deal aus. Und lehnten dann überraschend ab.

Ein Löwe gibt ein Gegenangebot

Der Grund: Die Abhängigkeit vom Entwicklungspartner schreckte beide Löwen ab. Am Ende blieb nur ein Investor übrig und der hatte schlechte Nachrichten für die Geschwister. „Es wird viel Arbeit auf euch zukommen“, verriet Ralf Dümmel mit einem Augenzwinkern. Und bot ihnen im nächsten Zug einen Gegendeal von 20 statt 12,5 Prozent für 150.000 Euro an.

Lange überlegen mussten die beiden zwar eigentlich nicht, dennoch riefen sie zur Sicherheit noch einen Freund an. „Haut das Ding rein“, gab der mit auf den Weg. Und genau das machten sie dann auch. Vor allem Toni Cox war sichtlich überwältigt, als sie später hinter der Bühne ein Interview gab: „Für mich ist mein größter Wunsch in Erfüllung gegangen.“