Gericht: Mutmaßlicher Drogenboss „Prinz“ macht Heiratsantrag

Aus den Niederlanden. Kurioser Prozessverlauf in den Niederlanden: Von der Anklagebank aus machte ein mutmaßlicher Drogenboss seiner Freundin einen Heiratsantrag.

Ein Angeklagter hat in den Niederlanden seinen Strafprozess für eine ungewöhnliche Aussage genutzt: Der mutmaßliche Drogenboss Harry P. machte von der Anklagebank aus am Montag in ‘s-Hertogenbosch seiner Freundin einen Heiratsantrag, wie Medien berichteten.

Seine Freundin sagte den Berichten zufolge „Ja“. Doch schnell werden die beiden Verlobten einander nicht in die Arme schließen können – zumindest nicht in Freiheit. Das Urteil gegen P. wird erst am 13. Juli erwartet.

Der 33-Jährige soll eine Bande geleitet haben, die in großem Stil synthetische Drogen produziert und gehandelt haben soll. In von der Polizei gehackten Berichten soll er sich „Prinz der Unterwelt von Eindhoven“ genannt haben.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus dem Nachbarland mehr verpassen? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Niederlande-Newsletter!+++

Die Bande soll der Staatsanwaltschaft zufolge sowohl im Süden der Niederlande als auch in Belgien und in Deutschland, in Ruppach-Goldhausen (Rheinland-Pfalz) und Kassel (Hessen), Pillen hergestellt haben.

Am Dienstag können sich die Verlobten wieder sehen, denn dann wird der umfangreiche Prozess gegen die Bande fortgesetzt. Zufälligerweise steht dann auch P.’s künftiger Schwiegervater im selben Gebäude vor den Richtern, berichtet die Nachrichtenagentur ANP. Er soll Anführer einer anderen Drogenbande sein. Ihm droht eine Gefängnisstrafe von 15 Jahren. (dpa)

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein