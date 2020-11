Gerhard Hoppmann: Nach rund 250 Morden in den Ruhestand

Gerhard Hoppmann war 46 Jahre lang bei der Polizei. 35 Jahre davon untersuchte er Mordfälle. Jetzt geht er in den Ruhestand. Florian Langhoff hat mit ihm über sein Berufsleben und die Pläne für den Ruhestand gesprochen.

Wie kamen Sie zur Polizei?

Das war 1974. Und ich war damals 15 Jahre alt. Man hätte mit 16 regulär bei der Polizei anfangen dürfen, also brauchte ich eine Sondergenehmigung aus dem Innenministerium. Heute braucht man Abitur.

Wollten Sie schon immer Karriere bei der Polizei machen?

Als 15-Jähriger plant man seine Karriere nicht. Ich wollte einfach nur zur Polizei. Das Einstellungsmotto war damals „Kein Tag ist wieder andere“. Das hat sich bewahrheitet.

Wie sind Sie dann zur Mordkommission gekommen?

Ich habe zuerst als Schutzpolizist in Düsseldorf gearbeitet und das hat mir auch immer viel Spaß gemacht. Dann bin ich nach Abitur und Studium quasi zwangsweise zur Kriminalpolizei gekommen. Und habe festgestellt, dass das mein Ding ist. Ich kam nach Krefeld und habe zuerst Betrugsfälle bearbeitet. 1985 durfte ich dann bei einer Mordkommission mitarbeiten. Damals ging es um einen Prostituiertenmord. Und anscheinend habe ich mich dabei so gut angestellt, dass man mich bei der Mordkommission haben wollte.

Jeder Mordfall bleibt dem Hauptkommissar in Erinnerung

Erinnern Sie sich an einige Fälle besonders?

Man erinnert sich an jede Mordsache sehr intensiv. Das brennt sich in die Festplatte ein. Es gibt 30 bis 40 Fälle, zu denen ich stundenlang erzählen könnte. Aber es gibt einige herausragende Fälle. Dazu gehört zum Beispiel der Mordfall in Rheurdt , den ich noch aufklären konnte, nachdem er 24 Jahre ungeklärt war. Da war ich selbst am Tatort und habe die Leiche untersucht. Das war ein sonniger Samstagmorgen, den ich lieber Zuhause verbracht hätte. Solche Dinge prägen sich ein. Das war eine Sache, bei der es mir wichtig war, die zu klären.

Wie hat sich Ihre Arbeit über die Jahre verändert?

Wir stehen bei der Kriminalpolizei hoch unter Druck, was Personal angeht. So wenig Personal wie jetzt und so viel Arbeit hatten wir noch nie. Aber die Arbeit hat sich auch völlig verändert. Als ich angefangen habe, hat man am Tatort noch mit schwarz-weißen Rollfilmen fotografiert. Es gab auch keine Mobiltelefone oder die ganzen Überwachungsmöglichkeiten.

Der wichtigste Meilenstein war aber die DNA-Technik. Dadurch können wir heute in vielen Fällen einen Nachweis führen und das ist auch ein Grund dafür, warum ich eine so hohe Aufklärungsquote habe. Krefeld ist nicht die größte Behörde, aber diejenige, die mit DNA-Reihenuntersuchungen und Rasterfahndung die meisten Erfolge hatte. Damit haben wir auch einige spektakuläre Erfolge erzielt und Fälle gelöst, die ohne diese Maßnahmen nicht hätten gelöst werden können. Und weil diese Technik vorher nicht zur Verfügung stand, blieben auch einige Fälle ungeklärt – zum Beispiel ein Fall meines Vorgängers Walter Seifert, der auch in meiner Zeit nicht geklärt werden konnte.

Gibt es einen Fall, der sie besonders bewegt hat?

Mich bewegt jeder Mord. Vor allem muss man an die Angehörigen denken, die den Rest ihres Lebens davon betroffen sind. Dass ich den alten Fall nach 24 Jahren klären konnte, hat mich auch bewegt. Außerdem war ich vor zwei Wochen bei einer Verhandlung in Belgien, wo es um einen Mord ging. Den haben wir im Rahmen der Mordsache Uludag aufklären können. Zu dem Fall könnte ich ein Buch schreiben.

Diese Sache war mir wichtig, weil der Sohn des Opfers unschuldig verdächtigt wurde. Den konnten wir aus dem Gefängnis holen. Und ich habe die Mordkommission anlässlich der Tötung des SEK-Beamten in Gelsenkirchen geleitet. Das war emotional für mich, weil es das erst Tötungsdelikt an einem Polizeibeamten war, das ich bearbeiten musste.

Pläne für den Ruhestand: Bergwandern, heimwerken und vielleicht Bücher schreiben

Schauen oder lesen sie bei so viel Verbrechen noch Krimis?

Ich schaue keinen „Tatort“. Aber ich gucke mir gerne die „Rosenheim Cops“ an, weil die so weit an der Realität vorbei sind. Und ich habe gerne „Wallander“ gelesen und auch „Schimanski“ geschaut.

Sie sagten, sie könnten zu einigen Fällen Bücher schreiben. Haben Sie das vor?

Ich hätte sicher Stoff für mehrere Bücher und könnte mir auch gut vorstellen, zu schreiben. Ich habe auch noch andere Ideen für meinen Ruhestand.

Aber ich möchte es zuerst mal genießen, nicht rund um die Uhr erreichbar zu sein. Darauf freue ich mich jetzt und auf andere schöne Dinge, die ich tun kann.

Was für Dinge zum Beispiel?

Ich gehe gerne Bergwandern und mache Trekkingtouren. Dafür war ich auch schon häufiger im Ausland. Eigentlich war fürs kommende Jahr eine Tour auf den Kilimandscharo geplant.

Das wird wegen Corona schwierig. Dazu habe ich eine Schwäche für Automobile und habe einige besondere Fahrzeuge. Außerdem habe ich Handwerkergene: Ich kann schweißen, habe auch schon mal einen Motorsägen-Schnitzkurs gemacht und renoviere zuhause. Ich habe also einige Ausgleichsmöglichkeiten für den Ruhestand.



>>>Gerhard Hoppmanns Dienstweg bei der Polizei

1974 Eintritt in den Polizeidienst. Ab 1985 bei der Mordkommission Krefeld.

Seit 1990 Leiter der Mordkommission – bis heute. Rund 250 bearbeitete Mordfälle.

Seit 1998 Leiter des Kommissariat 11 – für Mordfälle und Todesermittlungen. Außerdem hat er zu Mordermittlungen doziert und publiziert.