Wer in Frankreich „etwas Großes auf der Kartoffel hat“, der hat Kummer. Die Kartoffel stellvertretend für das Herz – das lässt sich für Freunde der Knolle sicher nachvollziehen. Besonders für Hubert Lemken vom Verein Landschaftspflege im Kreis Kleve (LiKK), Bernd Hesseling vom Bauernmarkt Lindchen und Bio-Landwirt Johannes Spronk.

Das Trio hat zumindest für sich die Erdknollen zur Herzensangelegenheit erklärt – oder genauer gesagt: besondere Sorten. Wem „Heiderot“, „Heidemarie“ oder die „blaue Anneliese“ noch nicht begegnet sind, der muss sich nicht wundern. Diese drei Kartoffelsorten wird man im Supermarkt eher selten finden, sind sie doch ziemlich außergewöhnlich.

„Bei Kartoffeln hat man ein Füllhorn der Sortenvielfalt “, sagt Hubert Lemken. Gut 4000 unterschiedliche Arten gibt es. Für den Handel sind allerdings nur die wenigsten relevant. Namen wie „Laura“, „Linda“ oder „Sieglinde“ dürften Menschen, bei denen Kartoffeln regelmäßig auf den Teller kommen geläufig sein. Die anderen Sorten haben das Nachsehen – und verschwinden früher oder später. „Dadurch gehen Gen-Reserven unwiederbringlich verloren“, sagt Hubert Lemken .

Freilich werden er und seine beiden Mitstreiter das nicht im Alleingang verhindern. Aber sie wollen eine Möglichkeit bieten, „ein kleines Fenster in die Vielfalt eröffnen“, wie Lemken es formuliert. Und dieses kleine Fenster eröffnet einen Blick auf ziemlich bunte Aussichten.

Bunte Kartoffeln bringen mehr Farbe auf den Esstisch

Die „Blaue Anneliese“ sorgt schon durch ihre Farbe für ein besonderes Sinneserlebnis. Mit der bunten Knolle lassen sich ungewöhnliche Gerichte kochen – etwa eine fliederfarbene Kartoffelsuppe. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Die „Heidemarie“ strahlt in einem leuchtenden Gelb, die „Heiderot“ in – wie es der Name vermuten lässt – in Rot. Den ungewöhnlichsten Anblick dürfte die „ Blaue Anneliese“ bieten. Ihr Innenleben hat eine blaue bis violette Farbe. „Wir freuen uns, die den Menschen vorstellen zu können“, sagt Bernd Hesseling. „Diese Kartoffeln bringen Farbe, Freude und Natürlichkeit in den Alltag der Menschen!“

Denn natürlich kann man mit den besonderen Kartoffeln auch ganz besondere Gerichte kochen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem roten Kartoffelsalat, bunten Bratkartoffeln oder einer violetten Kartoffelsuppe? „Mit einem fliederfarbenen Kartoffelpüree kann man jeden Tisch bereichern“, sagt Hubert Lemken.

Für den Anbau der besonderen Sorten hat Johannes Spronk gesorgt. Der Bio-Landwirt mit Hof in Goch-Asperden hat auf einem seiner Felder am Niederrhein einen halben Hektar für die außergewöhnlichen Erdknollen zur Verfügung gestellt. „Der Heideboden ist für Kartoffeln besonders gut geeignet“, erzählt er.

Der Anbau war dabei alles andere als einfach. Denn Johannes Spronk hat die Kartoffeln vorkeimen lassen. Dazu mussten sie tagsüber in die Sonne und über Nacht in eine beheizte Halle. Zudem wurden die Kartoffeln per Tröpfchenbewässerung mit dem lebensspendendem Nass versorgt. „Das ist ein sehr wasserschonendes Verfahren“, erklärt Hubert Lemken. Und ein ertragreiches. Johannes Spronk konnte jeweils acht Tonnen von jeder der drei angebauten Kartoffelsorten ernten.

Menschen eine Freude machen mit bunten Kartoffeln

Und die können interessierte Kunden nun beim Bauernmarkt Lindchen in Uedem-Keppeln kaufen. Inhaber Bernd Hesseling war sofort Feuer und Flamme für die Idee. „Die Verbraucher sollen Spaß daran haben“, sagt er. Denn ob die Aktion fortgesetzt oder gar noch in größerer Form betrieben wird, haben am Ende die Käufer in der Hand.

Dabei sieht Hesseling im Anbau der besonderen Kartoffelsorten – wegen der Anbaumethode und dem Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt – auch eine ökologische Aktion. „Wir machen damit für Natur, Umwelt und Nachhaltigkeit mehr, als so manche Regel, die den Landwirten vorgegeben wird.“

Kaufen kann man die besonderen Knollen in Tüten mit jeweils 2,5 Kilo für 3,90 Euro . Freilich etwas teurer, als normale Kartoffeln. Allerdings sind die bunten Knollen natürlich auch etwas Besonderes, und dazu fließt pro verkaufter Tüte auch ein Euro an den Verein für Landschaftspflege im Kreis Kleve (LiKK). „Wir wollen damit kein Geld verdienen, sondern glückliche und zufriedene Kunden haben“, sagt Bernd Hesseling. Die dürften spätestens beim Essen ihren Spaß an den bunten Kartoffeln haben.

>>>Rezept: Kartoffelsuppe in violett

Beim Bauernmarkt Lindchen gibt es zu den drei besonderen Kartoffelsorten auch die passenden Rezepte zum Mitnehmen für die Kunden. Zum Beispiel dieses Rezept für eine Kartoffelsuppe mit ungewöhnlicher Farbe.

Zutaten: 300 g blaue Kartoffeln (z.B. „Blauer Schwede“ oder „Blaue Anneliese“), eine rote Schalotte, 50 g Heidelbeeren und einige weitere zum Garnieren, 500 ml Gemüsebrühe, 1 EL Öl, eine Handvoll Thymianzweige (und mehr zum Garnieren), Salz und Pfeffer.

Zubereitung: Die Schalotte klein schneiden, und die Kartoffeln schälen und grob würfeln. Die Schalotte zusammen mit den Kartoffeln im Öl für ein paar Minuten andünsten. Anschließend mit der Brühe aufgießen, sodass die Kartoffeln bedeckt sind, und für insgesamt ca. 20 Minuten köcheln lassen, bis die Kartoffeln gar sind.

Nach den ersten zehn Minuten die Heidelbeeren und die vom den Zweigen entfernten Thymianblättchen hinzufügen. Sobald die Kartoffeln gar sind, die Suppe pürieren und wenn nötig mit zusätzlicher Brühe verdünnen und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Die Suppe kann dann mit den übrigen Heidelbeeren und Thymianblättchen garniert werden.