GAP: So viel würde die EU-Agrarreform Bauern in NRW kosten

An Rhein und Ruhr.. Die Landwirtschaftskammer hat Modellrechnungen erstellt. Sie erwartet, dass sich der Strukturwandel beschleunigt.

Die EU will die Weichen für ihre Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) neu stellen - die zuletzt rund 16.000 bäuerlichen Haupterwerbsbetriebe in Nordrhein-Westfalen werden das nach Einschätzung der Landwirtschaftskammer wirtschaftlich sehr deutlich spüren. Modellrechnungen der Kammer sagen für die jetzt diskutierten Vorschläge Rückgänge des durchschnittlichen Betriebsgewinns von 42 bis 54% voraus.

In den drei Szenarien nehmen die Zahlungen aus Brüssel ab, Die verbleibenden Fördermitttel werden teilweise für aktive Umweltmaßnahmen umgeschichtet. Der derzeitige Betriebsgewinn von im Schnitt etwas über 50.000 Euro im Jahr sinkt deutlich, weil Bewirtschaftungsauflagen Erträge schmälern. Gemeint sind Auflagen wie Flächenstilllegungen, Einschränkungen bei Düngung und Pflanzenschutz oder ein verteuerter Diesel für den Maschineneinsatz.

EU-Direktzahlungen machen aktuell 44% des Betriebsgewinn aus

"Den Strukturwandel in der Landwirtschaft wird das gewiss weiter beschleunigen", sagte Kammersprecher Bernhard Rüb auf Nachfrage der Redaktion (13. Oktober 2020) voraus. Direktzahlungen aus Brüssel machen derzeit 44% des Betriebsgewinns der Bauern in NRW aus, 56% werden am Markt erwirtschaftet.

In kaum einer Sparte decken die Produkterlöse die Kosten (Ausnahme: Intensivkulturen wie Spargel und Erdbeeren, aber auch Fleischproduktion- "alles, wo viel Arbeit drinsteckt". so der Kammersprecher). Ohne das Geld aus Brüssel hätten die notwendigen Privatentnahmen zu einem jährlichen Eigenkapitalverlust von 15.000 Euro je Betrieb geführt, stellt die Kammer fest.

EU-Zahlungen an Faktor Arbeit knüpfen?

Erwartet wird die GAP-Reform frühestens 2022, vermutlich aber auch erst 2023. Ackerbauern werden bei den derzeit diskutierten Vorschlägen stärker betroffen sein als Tierhalter, stellt die Kammer fest. Sie geht davon aus, dass sich Betriebe in der Folge stärker auf umsatzstarke Feldfrüchte konzentrieren und Erwerbsalternativen wie Bauernhofcafés oder Ferienwohnungen suchen. Erwartet werden aber auch "Mengen- und Preisanpassungen". So kann die Stilllegung von Ackerflächen zu einem geringeren Angebot du höheren Erzeugerpreisen führen.

Kammerdirektor Martin Berges hatte jüngst in Düsseldorf auf einer Fachtagung zur NRW-Landwirtschaft die Frage aufgeworfen, ob die Prämienzahlungen aus Brüssel "durch niedrige Lebensmittelpreise nicht eher die Verbraucher als die Erzeuger subventionieren". Berges regt zudem an, die EU-Zahlungen an Faktoren wie zum Beispiel Arbeit/Arbeitsplätze zu knüpfen, wenn es darum gehen soll, Strukturen im ländlichen Raum zu erhalten.