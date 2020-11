Fußball-Fan Peter Federl sammelt Trikots – von Hertha BSC

Du suchst dir deinen Verein nicht aus, er sucht sich dich aus. So heißt es unter Fußballpuristen, wenn sie die Liebe zu einem bestimmten Klub erklären wollen. Einmal im Stadion gewesen, schon ist es passiert, vielleicht als Kind an der Hand des Vaters oder mit den Jungs aus der Schule. Es geht aber auch anders, so wie bei Peter Federl. Bayern gut finden kann ja jeder, denkt er sich. Und Gladbach ist Standard, wenn man am Niederrhein lebt. Außerdem sind sein inzwischen verstorbener Vater Klaus und sein Bruder Carsten Borussen, denen will er nicht nacheifern.

In Moers geboren und in Neukirchen-Vluyn aufgewachsen, spielt Peter Federl in der Jugend für den SV Neukirchen, Preußen Vluyn, den SV Scherpenberg und die Spielvereinigung Schaephuysen. Später zieht er nach Krefeld, als Fußball-Anhänger vom Niederrhein kämen dann statt die „Fohlen“ am ehesten Borussia Dortmund, Schalke 04 oder der MSV Duisburg in Frage. Für Peter Federl nicht, er wird Fan von: Hertha BSC.

„Das war 1998, Hertha war gerade aus der zweiten Liga aufgestiegen und ein totaler Underdog. Das fand ich gut“, berichtet der inzwischen 40-Jährige. „Mein Vater und mein Bruder haben zwar anfangs noch gesagt, was das mit den Berlinern solle, aber nach einer Zeit haben sie gemerkt, dass sie mich nicht umstimmen können und ich kein Gladbacher mehr werde.“

Beim Spiel der Berliner im Borussia-Park in Mönchengladbach schenkte Fabian Lustenberger Hertha-Fan Peter Federl sein Trikot. Foto: privat

Wie es sich für einen ordentlichen Fan gehört, bleibt es bei Peter Federl nicht beim Schwärmen aus der Ferne, weil die Hauptstadt über 500 Kilometer von zu Hause weg ist. „Bei möglichst allen Auswärtsspielen war ich im Stadion und natürlich bin ich auch ab und zu nach Berlin gefahren“, berichtet er.

Erstes Trikot 1998

Es wird eine Leidenschaft, die bis heute anhält – und später einen ziemlichen Kaufrausch bei Peter Federl auslöst. 1998 gönnt sich der frisch gebackene Hertha-Fan ein Trikot seines Vereins – heute hat er über 200. „Das war ein schleichender Prozess. So richtig mit dem Sammeln angefangen habe ich vor fünf Jahren“, berichtet Peter Federl. „Dann habe ich mir in jeder Saison von jedem Trikot alle Varianten besorgt: Neben den Klassikern, also Heim-, Auswärts- und Ausweichtrikots auch die mit den unterschiedlichen Patches für die verschiedenen Wettbewerbe wie Bundesliga, DFB-Pokal und Champions oder Europa League. Außerdem - und Trainingstrikots sowie Rohlinge.“

Von dem Shirt mit der „Continentale“ als Brustsponsor, seinem ersten Spielertrikot – von Arne Friedrich – bis zum aktuellen Dress, das noch werbefrei ist: Peter Federl hat sie alle, der Sales-Manager bei einem großen Chemiekonzern ist der wahr gewordene Traum für die Merchandising-Abteilung eines Vereins. Besonders stolz aber ist er auf ein Exemplar, das wohl alle Fans als echte Trophäe ansehen: ein Match-Worn-Trikot, in seinem Falle von Fabian Lustenberger.

„Das war 2018 beim Auswärtsspiel in Mönchengladbach“, erinnert sich Peter Federl. „Es war schon bekannt, dass er Hertha nach dem Ende der Saison verlassen würde. Ich habe ein Plakat mit der Aufschrift ‘Danke, Lusti’! hochgehalten. Dann kam er nach dem Abpfiff tatsächlich in die Kurve und hat mir sein Trikot geschenkt.“

Lustenbergers Leibchen hat selbstverständlich einen Ehrenplatz in der Sammlung. Die befindet sich bei Peter Federl im Keller, für die Hertha-Trikots hat er sich einen Hobbyraum eingerichtet. Viele andere Berlin-Fans kennt er zwar nicht in der Nähe, „aber immer, wenn ich zum Beispiel einen Hertha-Aufkleber auf einem Auto sehe, freue ich mich“.

Sein mit Abstand schönstes Erlebnis als Hertha-Fan erlebt er im Frühjahr 2009. „Am 31. Spieltag haben wir gegen Bochum gespielt. Es war das erste Heimspiel, dass ich zusammen mit meiner Frau im Olympiastadion gesehen habe“, erzählt der inzwischen zweifache Familienvater. „La Ola schwappte durchs Stadion und wir sangen zu den Atzen: ‘Hey was geht ab, wir holen die Meisterschaft!’ Da bekomme ich heute noch Gänsehaut, wenn das Lied läuft.“

Peter Federl kauft aber nicht nur Trikots, sondern er verschenkt auch welche für den guten Zweck. „Letztes Jahr habe ich mit Freunden eine Trikotspendenaktion durchgeführt und diese an Kinder und Jugendliche in einem Township in Südafrika verschenkt“, berichtet er und kündigt an: „Seitdem habe ich wieder einige Trikots gesammelt und werde diese bei nächster Gelegenheit mit nach Südafrika nehmen.“

Zu laut in der Dortmunder Kurve

Wegen Corona muss man mit solchen Planungen natürlich derzeit vorsichtig sein. So sieht es auch mit Besuchen bei Spielen in der Bundesliga aus. Wegen beruflicher oder familiärer Verpflichtungen kommt Peter Federl nur noch auf einige Stadionbesuche pro Jahr – vor der Zeit der „Geisterspiele“. Wie alle Fans, muss er sich derzeit mit Fernseh-Fußball ohne Stimmung begnügen. „Wenn ich darauf zurückblicke, wie wir beim Spiel in Dortmund mit ein paar tausend Fans in der Kurve gestanden und unsere eigenen Gesänge nicht gehört haben, weil die Dortmunder so laut waren, dann fehlt dem Fußball natürlich das, was ihn ausmacht“, betont Peter Federl.

Gut 20 Jahre, nachdem er die alte Dame Hertha für sich entdeckt hat, ist daraus ein „Big-City-Club“ geworden. Investor Lars Windhorst will den Erfolg kaufen, doch in der laufenden Spielzeit steht man sogar hinter dem Nachbarn Union Berlin. „Derbys finde ich toll, die Konkurrenz in der eigenen Stadt kann Hertha nur guttun“, sagt Peter Federl, um klarzumachen: „Wenn wir am Ende der Saison wieder vor ihnen stehen, ist alles in Ordnung.“

Gut für einen Sammler wie ihn: Bisher hat Hertha keinen neuen Trikotsponsor, so liefen die Berliner bereits in drei verschiedenen Shirts auf: „Für Pauline“, eine Aktion für die Deutsche Knochenmark-Spenderdatei (DKMS), stand ebenso als Botschaft auf der Brust der Spieler wie „AHA“ zur Einhaltung der Coronaregeln „Abstand, Hygiene, Alltagsmaske“ – dies jeweils in einem Heim- und Auswärtstrikot.