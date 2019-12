Im Grünen gelegen, mit Pferdehalle und Pferdestübchen, aber auch modern und futuristisch mit Schwimmbecken - exklusive Häuser, die mit großem Grundstück zum Verkauf stehen, haben eins gemeinsam: Sie kosten viel Geld. Wir haben im Online-Portal immobilienscout.de die aktuell teuersten und exklusivsten Immobilien unter die Lupe genommen.

Futuristische Villa in Moers

Preis & Highlights: Eine luxuriöse Villa in futuristischem Stil steht derzeit in Moers zum Verkauf. Das knapp 950 Quadratmeter große Grundstück verfügt über acht Zimmer und eine Wohnfläche von rund 360 Quadratmetern. Verkaufspreis: 1,1 Millionen Euro — zumindest wenn es nach der Verkäuferin geht. Dafür bekommen die potenziellen Käufer dann aber auch so einiges zu bieten. Neben einem Kaminbereich, einem Weinkeller und einer riesigen Terrasse verfügt das Gebäude über eine eigene Schwimmhalle im Untergeschoss. Dort wartet ein 4 x 7 Meter großes Schwimmbecken.

Hoftraum auf über 10.000 Quadratmetern in Neukirchen-Vluyn

Preis & Highlights: 10.720 Quadratmeter groß ist der Hof, der derzeit in Neukirchen-Vluyn zum Verkauf steht. Als „idealen Wohnort für ein Mehrgenerationsprojekt“ beschreiben der Makler der Moerser Firma „Von Poll Immobilien“ das Objekt. Und dessen Grundriss lässt solche Gedankenspiele auch durchaus zu. Neben dem Haupthaus wurden die ehemaligen Stallungen aus rotem Backstein zu einem großzügigen Wohnbereit umfunktioniert. Eine ausgebaute Scheune verfügt mittlerweile über drei Garagen. Weitere Stellplätze liefern diverse Carports.

Das Gebäude ist umgeben von traumhafter Natur. Im Inneren des Gebäudes dominieren helle Farben und große Fensterfronten. Das im Jahr 1912 fertiggestellte Gebäude wurde zuletzt 1998 modernisiert. Heute steht es für 1.190.000 Euro zum Verkauf.

Lage: Der Hof liegt an der Peripherie zwischen Moers und Neukirchen-Vluyn.

Villa mit eigener Parkanlage und eigenem Wald in Wesel

Preis & Highlights: Leben an einer der ältesten Lindenalleen Europas? Diesen Traum können sich Menschen mit dem nötigen Kleingeld derzeit in Wesel erfüllen. Dort steht ein dreistöckiges Wohnhaus zum Verkauf. Das wahre Highlight aber umgibt die Immobilie: Dort wartet eine wunderschöne Parkanlage mit großzügiger Terrasse, samt Teich und wahnsinniger Blumenpracht. Wem auch das noch nicht genügt, der bekommt noch einen eigenen Wald obendrauf. Und auch das Haus kann sich durchaus sehen lassen. 17 Zimmer verteilen sich auf drei Etagen bei einer Wohnfläche von 400 Quadratmetern. Dazu gibt’s eine eigene Bar und ein Schwimmbad. Kaufpreis: 1,4 Millionen Euro.

Lage: Die Immobilie liegt nur wenige hundert Meter entfernt vom Diersfordter Waldsee.

Exklusives Wohnen umgeben von Wald- und Parkanlage - das ist derzeit in Wesel möglich. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Exklusives Hofanwesen für Pferdeliebhaber in Kamp-Lintfort

Preis & Highlights: Das mit weitem Abstand teuerste Objekt in unserer Top 5 der exklusivsten Angebote im Kreis Wesel befindet sich in Kamp-Lintfort. Mehr als zwei Millionen Euro müssen potenzielle Interessenten einplanen, die sich ihren Traum vom eigenen Pferdehof mit herrschaftlichem Wohnbereich erfüllen wollen. Was es dafür gibt? Die Liste ist lang: Das historische Haupthaus verfügt über eine Einliegerwohnung und eine Wohnfläche von mehr als 260 Quadratmetern. Ebenfalls Teil des Pakets ist ein zweites Einfamilienhaus, das in den ehemaligen Stallungen des Gebäudes entstanden ist.

Für Pferdeliebhaber bietet das Grundstück viele Voraussetzungen, um sich den Traum vom eigenen Pferdehof zu erfüllen. Auf dem Grundstück befindet sich eine Reithalle und ein Reiterstübchen. Weideflächen sind ausreichend vorhanden, zahlreiche Nebengebäude könnten zu Stallungen umgebaut werden.

Lage: Das Grundstück liegt in Kamp-Lintfort, direkt am Naturschutzgebiet Leucht, unweit des 1123 erbauten Kloster Kamp.kloster kamp- neues modernes design für den klosterladen

Moderne Wohlfühloase auf fast 1000 Quadratmetern in Voerde

Preis & Highlights: Das wohl modernste Gebäude, das es unter die Top 5 geschafft hat, steht in Voerde. Das Gebäude wurde vor knapp zehn Jahren auf einem rund 935 Quadratmeter großen Grundstück erbaut. Es verfügt über vier Schlafzimmer und zwei Badezimmer verteilt auf drei Etagen. Von außen mutet das Gebäude modern und futuristisch an.

Ein Highlight erwartet die Interessenten aber auch beim Blick aus dem Fenster: Das Objekt ist von einer riesigen Gartenanlage mit mehreren Terrassen umgeben. Es verfügt außerdem über eine Dachterrasse. Kaufpreis: knapp unter einer Millionen Euro.

Lage: Das Grundstück liegt in ruhiger Lage in Voerde.