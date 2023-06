So schön wie Amsterdam, nur nicht so von Touristen überlaufen: Utrecht zeigt sich an der Oudegracht von seiner lauschigsten Seite.

Niederlande Freizeittipp: So geht nachhaltiges Übernachten in Utrecht

Utrecht. Utrecht boomt, immer mehr Touristen kommen in die 900 Jahre alte, viertgrößte Stadt der Niederlande. Wir haben ein besonderes Hostel gecheckt.

Robin Hagedoorn ist ein echter Globetrotter. Aufgewachsen auf Curacao in der Karibik, ist der Lebemann inzwischen in Utrecht gelandet. An der Catharijnekade 9 hat er vor vier Jahren ein Hotel eröffnet – und zwar nicht irgendeins.

„BUNK“ heißt übersetzt Koje. Von diesen Pods gibt es 40 in dieser Budget-Herberge, die in einer früheren Kirche untergebracht ist. Gäste buchen für 35 bis 40 Euro pro Nacht nur ein kleines Bett. Ein Vorhang sorgt für etwas Privatsphäre, geduscht wird in Gemeinschaftsräumen, gegessen im „BUNK“-Restaurant oder eben woanders.

Weltenbummler Robin Hagedoorn im „BUNK“. Das Hostel befindet sich in einer ehemaligen Kirche. Foto: Heiko buschmann / nrz

Als 1893 die Westerkerk an der Catharijnesingel eröffnet wird, ist das kleine Gotteshaus eine von vier reformierten protestantischen Kirchen, die die Stadt nach einer Himmelsrichtung benannte. 2018 fand hier der letzte Gottesdienst statt, und wurde nach umfassender Renovierung als Hostel neu eröffnet.

Zentrales Element in dem Gebäude, in dem so viele Materialien wie möglich wiederverwendet wurden, ist eine Quellhorst-Orgel Baujahr 1813. Das beeindruckende Instrument wird auch nach dem Umbau regelmäßig bespielt, statt zum Kirchgang am Sonntagmorgen jetzt eben abends in lauschiger Atmosphäre mit hippen Leuten aus Utrecht.

„So etwas in einer Kirche aufzuziehen, fand ich sehr interessant“, verrät Robin Hagedoorn. Seinen Job als Anzeigenberater, der ihn Hotels in der ganzen Welt sehen lässt, gibt er auf und macht „BUNK“ zu seinem Projekt. 2021 gewinnt das Haus den Hoscar von Hostelworld für Innovation.

Der „Banksy von Utrecht“

Neben der Orgel zieht ein Wandbild die Aufmerksamkeit auf sich. Es ist von einem unbekannten Streetart-Künstler aus der Stadt, dem „Banksy von Utrecht“.

Originale Holzbänke, Kirchenfenster und eine Empore prägen das Bild des Gebäudes, in dem die Zimmer funktional sind – also klein. Das schlägt sich im Preis nieder, denn in Utrecht zu übernachten ist nicht günstig – außer im „BUNK“. „Wir wollen Menschen, die nach Utrecht kommen, die Möglichkeit geben, für ein überschaubares Budget die Nacht zu verbringen“, nickt Robin Hagedoorn, der selbst schon in zwei zu Wohnungen umfunktionierten Kirchen gelebt hat.

Utrecht ist einfach lebenswert. Foto: NBTC / dpa-tmn

Bald auch in Rotterdam

Nur direkt unter dem Dach gibt es ein paar Premiumzimmer mit etwas mehr Platz für die Gäste. Ob vor vier Jahren beim Umbau, bei der Einrichtung der Zimmer oder in der Küche: Im „BUNK“ wird konsequent nachhaltig geplant und gewirtschaftet. Das vegane Restaurant bietet fast ausschließlich Getränke und Speisen von lokalen oder regionalen Produzenten an. Wer hier keinen Schlafplatz sucht, kann sich auch einfach unten hinsetzen, den Laptop aufklappen und arbeiten. So ähnlich ist es auch am Standort Amsterdam, wo „BUNK“ 106 Zimmer hat und etwa 100.000 Übernachtungsgäste pro Jahr zählt, in Utrecht sind es 46 Zimmer (bei etwa 45.000 Buchungen).

Die nächsten Eröffnungen stehen laut Robin Hagedoorn bevor. In Rotterdam, hier ebenfalls in einer früheren Kirche, Antwerpen und Hamburg hat er sich Gebäude angeschaut, die für „BUNK“ in Frage kommen.

