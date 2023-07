Freizeittipp: Freilaufende Affen im Freizeitpark Apenheul

Apeldoorn. Der Freizeitpark Apenheul in Apeldoorn hat ein neues Areal mit freilaufenden Affen eröffnet. Gäste treffen hier auch auf zwei neue Affenarten.

Wer den Affenpark Apenheul im niederländischen Apeldoorn besucht, muss immer für eine Überraschung gewappnet sein. Schließlich tollen viele der Tiere frei umher und sind den Besuchern gegenüber sehr zutraulich. In diesem Jahr können sie sich über zwei neue Affenarten freuen, die sich frei innerhalb eines neu angelegten Bereichs in Apenheul bewegen. In dem Gebiet stehen Natur, biologische Vielfalt und Nachhaltigkeit im Mittelpunkt. Nun fand die offizielle Eröffnung statt. Der Familienpark Apenheul, der bereits mehrfach zum schönsten Ausflugsziel der Niederlande gewählt wurde, hat bis zum 5. November täglich geöffnet.

Kids haben mitgeholfen, den neuen Bereich anzulegen. Foto: Apenheul

Schönheit der Natur bestaunen

Bereits im vergangenen Winter hat die Apenheul-Stiftung, die den Affenpark in Apeldoorn führt, die Grundlage für das neue Gebiet geschaffen. „Wir sind sehr stolz auf das Ergebnis“, freut sich Roel Welsing, Leiter der Organisation. „Wir haben einen Bereich entwickelt, in dem unsere Besucher die Schönheit der Natur aus verschiedenen Perspektiven bestaunen können.“

Gleichzeitig können sie dort zwei neuen Affenarten begegnen, die hier frei umherlaufen. Ein wortwörtlich einzigartiges Erlebnis, denn der Bärenstummelaffe und die Nördliche Zwergmeerkatze, die anders, als man vermuten könnte, tatsächlich eine Affenart ist, laufen in keinem anderen Zoo in den Niederlanden frei herum. Insgesamt können sich mehr als 150 Affen zwischen den Besuchern frei bewegen.

Diese Besonderheit unterstreicht auch die Ökologin und Herpetologin Sterrin Smalbrugge: „Die Möglichkeit, diese beiden Arten hier in Apenheul zu erleben, ist nicht nur einzigartig, sondern vor allem wichtig. Indem wir uns bewusst machen, wie diese Arten leben, sich verhalten und welche Rolle sie in der Tierwelt spielen − nicht nur in freier Wildbahn, sondern auch hier in Apenheul − entdecken wir, was unser eigener, einzigartiger Platz im Ökosystem ist. Und welchen Beitrag wir leisten können, um die Natur zu schützen und wo notwendig zu verbessern.“

Liebe und Respekt für Tiere und Natur

Die offizielle Eröffnung des neuen Bereichs durften Schulkinder aus Apeldoorn kürzlich vornehmen. Sie pflanzten gemeinsam mit Roel Welsing und Sterrin Smalbrugge einen Baum und durften so ihre eigene Note in den neuen Lebensraum der Affen einbringen. „In Apenheul wollen wir die Liebe und den Respekt für Tiere und Natur fördern“, erklärt Roel Welsing. Das gelinge vor allem, wenn man die Menschen in Projekte einbeziehe.

Weitere Informationen auf www.apenheul.de.

Öffnungszeiten: 8. Juli-27. August: 9.30-18 Uhr, 28. August-29. Oktober: 10-17 Uhr, 30. Oktober-5. November: 10-16 Uhr.

>>> Über Apenheul

Die Apenheul-Stiftung ist eine Organisation, die sich für Affen und ihren Lebensraum in freier Wildbahn einsetzt. Apenheul sieht die Affen im Park als Botschafter für ihre Artgenossen in der Wildnis. Der Park vermittelt Wissen über die Tiere und ihre Situation in der freien Natur und möchte damit bei den Besuchern ein größeres Bewusstsein für Tier-und Umweltschutz schaffen. Apenheul wurde 1971 gegründet und ist seither einzigartig wegen der vielen (freilaufenden) Affen, die in großen, natürlichen Gehegen leben. Der Zoo zieht jährlich rund 500.000 Besucher an und wurde bereits mehrfach zum schönsten Ausflugsziel der Niederlande gewählt. Darüber hinaus unterstützt der Apenheul Naturschutzfonds weltweit verschiedene Projekte zum Schutz der Affen und ihres Lebensraumes. Ein Teil des Erlöses von Apenheul kommt diesem Zweck zugute.

