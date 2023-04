Kurios: eine Berghütte in den Niederlanden. Das Boscafé ‘t Hijgend Hert von Hank van der Vleuten ist 365 Tage im Jahr geöffnet. Zu finden ist es in Vijlen in Süd-Limburg.

Niederlande Freizeittipp: Ein Ausflug ins Bergdorf in Limburg

Vijlen. In den Niederlanden gibt es keine Berge? Weit gefehlt! Ganz im Süden, in Limburg, ist ein richtiges Bergdorf mit einer Hütte im Wald zu finden.

Eine Berghütte mitten im Wald. Der Kamin brennt, auf den zünftigen Holztischen liegen karierte Decken und auf der Terrasse genießen die Gäste den herrlichen Panoramablick. Was sich nach einem typischen Plätzchen in Bayern, Österreich oder woanders in den Bergen anhört, befindet sich: in den Niederlanden.

Süd-Limburg ist nicht so flach wie der Rest unseres Nachbarlandes, in dem einige Regionen bekanntermaßen ja sogar unter dem Meeresspiegel liegen. Im Bergdorpje Vijlen, dem mit 260 Metern über Normalnull höchstgelegenen Dorf in den Niederlanden, nutzen die Gastronomen und Hoteliers die besondere Lage gut für den Tourismus.

Das Holz knistert im Kamin

Stolz zeigt Hank van der Vleuten, was er aufgebaut hat. Sein Boscafé ‘t Hijgend Hert ist an 365 Tagen im Jahr geöffnet. Es könnte auch in den Alpen oder Dolomiten stehen, so authentisch sieht die Berghütte aus.

Ein einfaches Steinhäuschen, nebenan lagert das Holz fast bis unter die Decke gestapelt. Von der Terrasse genießen die Gäste einen Panoramablick über die Landschaft, die an die hügelige – und von hier auch nicht so weit entfernte – Eifel erinnert. Innen ist es dunkel, aber nicht beklemmend, sondern gemütlich. Auf den Holztischen liegen karierte Deckchen, im Kamin knistern die Scheite und schon mittags kommt gerne ein herrliches selbst gebrautes Bier (Hert Blond, Hert Bruin und Stout Hert) auf den Tisch. „Schön hier, nicht wahr?“, meint Hank van der Vleuten. Ja, einfach schön! Und wer ein Herrengedeck schafft, kann einen von ihm und Viktor Terpstra vom Hotel-Restaurant „Cuba Libre“ gebrannten Obstler hinterherkippen.

Aachen liegt vom Bergdorpje Vijlen um die Ecke, auch bis Maastricht ist es nicht weit. Foto: heiko buschmann / nrz

Wie der Betreiber der Waldhütte haben auch in Vijlen selbst die Gastronomen längst erkannt, wie sie ihren Standort vermarkten können. Mitten im etwa 1.500 Einwohner zählenden Dorf ist der Vijlerhof eine erste Anlaufstelle für Besucherinnen und Besucher. In dem alten Bauernhaus wohnte ganz früher die Leitung des örtlichen Zementwerks, doch seit nach dem Aus für das Industrieunternehmen ist ein uriges Hotel und Restaurant in Familienhand.

Gegenüber gibt es Cuba Libre – auch den Longdrink, in den (meist weißer) Rum und Cola gehört, aber nicht nur. Ein auffälliges Porträt von Che Guevara ziert die Fassade eines Hauses – das „Cuba Libre“.

Viktor Terpstra kann super erzählen. Seine Frau und er führen den Betrieb mit dem ungewöhnlichen Konzept. Im „Cuba Libre“ werden nämlich nicht nur Longdrinks mit karibischem Flair serviert, sondern auch Speisen. „Wir haben schon immer etwas Besonderes gesucht“, erklärt Viktor Terpstra.

Er kommt aus Hilversum, hat in der nur 30 Kilometer von Amsterdam entfernten Medienstadt unter anderem beim Radio und Fernsehen gearbeitet. Seine Liebste lernte er in Deventer kennen, wo sie ein italienisches Restaurant besaß. Zunächst eröffneten sie in der schönen Hansestadt das „Havanna Bay“, ehe sie nach Süd-Limburg zogen. Viktor Terpstras Mutter ist Deutsche, die aus Braunlage im Harz kommt und es irgendwann nach Vijlen verschlug. Nach einem seiner Besuche im Bergdorf fragte er seine Frau, ob sie sich vorstellen könne, sich in Vijlen niederzulassen. Gefragt, getan – inzwischen ist er Vorsitzender der seit 2009 existierenden Stichting Bergdorpje.

Viktor Terpstra (links, neben ihm Hank van der Vleuten vom Boscafé) ist Vorsitzender der Stichting Bergdorpje. Der Inhaber des Hotel-Restaurants „Cuba Libre“ hat auch einen Film über Vijlen produziert. Foto: heiko buschmann / nrz

Die örtlichen drei Hotels und 13 Restaurants haben sich zu dieser Gemeinschaft zusammengeschlossen, um Vijlen touristisch auf die Landkarte zu bringen. Wie schön diese Gegend ist, wird natürlich am besten bei einem persönlichen Besuch vor Ort deutlich. Schon vorher besteht die Möglichkeit, sich den federführend von Viktor Terpstra produzierten Dokumentarfilm über Vijlen anzuschauen

Als die Doku beim Dutch Mountain Filmfestival 2016 in Kerkrade gezeigt wurde, wo Beiträge unter anderem aus Indien, Bulgarien und vom Tegernsee vorgeführt wurden, fuhr das halbe Dorf in die Nachbarstadt.„Seit wir in der Stichting organisiert sind, haben sich die Touristenzahlen verdoppelt“, verrät Viktor Terpstra. Etwa 20 Millionen Euro betrug im vorigen Jahr der Umsatz durch Tourismus, ca. 250 Menschen leben davon. Ein ganz wichtiger Effekt: Vijlen hat eine Zukunft . „Früher sind die jungen Leute weggezogen, weil sie hier keine Perspektive gesehen haben. Nur die alten sind geblieben“, weiß Viktor Terpstra. „Inzwischen ist das anders. Die Jüngeren bleiben, gründen eine Familie und übernehmen alteingesessene Gastrobetriebe.“

Vierter bei der Bergdorf-EM

Es sind vor allem Niederländer aus den Städten und flacheren Gegenden, die neugierig auf Vijlen und Umgebung sind. Jeweils etwa 15 bis 20 Prozent der Gäste kommen aus Deutschland und Belgien.

Um auch noch weiter weg bekannt zu werden, spielen die Limburger Fußball. Alle vier Jahre findet die Bergdorf-EM statt, letztes Jahr in Zermatt in der Schweiz. Für die Niederlande war selbstverständlich ein Team aus Vijlen auf dem Kleinfeld am Ball. „Eigentlich wollten wir eine eigene Dorf-EM für die Niederlande veranstalten, mit allen Provinzen“, berichtet Viktor Terpstra. „Aber dann sind wir 2012 erstmals zur Bergdorf-EM gefahren und nehmen seitdem regelmäßig dort teil.“

Idyllisch auf einem Hügel liegt das Weingut St. Martinus. Foto: heiko buschmann / nrz

Anlässlich der Fußball-Euro 2008 in Österreich und der Schweiz wurden erstmals im Wallis Ballspiele für Gipfeldörfer ausgetragen. Seitdem finden sie alle vier Jahre jeweils vor dem großen Turnier der UEFA statt. Deutschland ist mit einem Team aus Thüringen vertreten, Vijlen stellt halt die Bergnationalelf der Niederlande. Im Sommer 2022 in Zermatt schafften es beide bis ins Halbfinale, dort setzte sich Deutschland mit 4:1 durch. Das Endspiel gewann Italien mit 6:1 gegen Frankreich.

Infos und Links: Boscafé ‘t Hijgend Hert, Harles 23, 6294 NG Vijlen, Tel. +31 433062499, www.boscafe.nl; Vijlerhof, Hilleshagerweg 2, 6294 AP Vijlen, Tel. +31 433061710, https://vijlerhof.nl; Hotel Café Restaurant Cuba Libre, Mamelisserweg 16-18 | 6294 NH Vijlen, Tel. + 31 433060206, https://restaurantcubalibre.nl.

Unsere Reise nach Vijlen und Vaals (siehe Randtext) wurde unterstützt von Visit Zuid-Limburg. Weitere Infos hier.