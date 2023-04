Freizeittipp Dreiländereck: höchster Punkt der Niederlande

Vaalserberg/Vaals. Immerhin 322,4 Meter misst der höchste Punkt der Niederlande, der Vaalserberg in Süd-Limburg. Wir haben uns dort einmal umgesehen.

Das Bergdorpje Vijlen macht viel aus seiner exponierten Lage, auf dem Vaalserberg hingegen scheint es fast so, als ob möglichst nicht so viele Leute hierherkommen sollen. Dabei ist es doch ein besonderer Ort: Am Drielandenpunt (Dreiländereck), wo die Niederlande, Deutschland und Belgien aufeinandertreffen, befindet sich der höchste Punkt der Niederlande. Nur ein grauer Stein markiert allerdings die 322,4 Meter hohe Stelle, der Spielplatz und die Fastfood-Bude daneben wirken etwas in die Jahre gekommen.

Paradies für Wanderer und Biker

Dabei wissen genügend Menschen um die Bedeutung dieses Ortes. So lockt der 34 Meter hohe Wilhelminaturm mit Aussichtsplattform mit gläsernem Boden zur spektakulären Rundumsicht, auf belgischer Seite bietet der 50 Meter hohe Boudewijnturm ähnliche Perspektiven.

Bis Aachen sind es von hier nur sechs Kilometer, ein schöner Spaziergang durch den Wald bis in die alte Kaiserstadt. Foto: heiko buschmann / nrz

Wanderer schätzen die herrlichen Wälder und Hügel dieser Gegend. Wer in ein paar Stunden drei Länderpunkte sammeln möchte: Bis ins Zentrum der alten Kaiserstadt Aachen sind es sechs Kilometer, nur die Hälfte bis nach Gemmerich in Belgien. Sportlich nehmen es die Mountainbiker, die den Weg von Vaals hinauf zum höchsten Punkt strampeln. Der Blick über die Region entschädigt für dicke Beine.

Ausflugstipp: Das Labyrinth, ein kleiner Erlebnispark. Viergrenzenweg 97, 6291 BM Vaals. Tel. +31 (0)43-3065200.

