Freizeittipp: Der Sonnenkönig im Limburgs Museum in Venlo

enlo. Die Maas zieht sich durch schöne Regionen der Niederlande. Früher war der Fluss umkämpft – eine Ausstellung im Limburgs Museum erzählt davon.

V Im Juni 2023 ist es 350 Jahre her, dass der französische Sonnenkönig Ludwig XIV. in 13 Tagen Maastricht eroberte. Es waren in ganz Europa unruhige Zeiten – und Maastricht besonders gefährdet, denn die Stadt galt damals als eine der stärksten Festungen des Kontinents. Der Triumphzug von Louis XIV erhielt in seiner Heimat einen herausragenden Platz im Spiegelsaal des Schlosses Versailles und auf der Porte Saint-Denis in Paris.

Dem übermächtigen Besatzer bot allerdings bald darauf Willem III. von Oranien die Stirn. Der Vater der Niederlande, zu der Zeit im Rang eines Statthalters, konterte im Jahr 1676 der französischen Streitmacht, was zunächst scheiterte. Französische Soldaten und Funktionsträger blieben noch bis 1679 in Maastricht, bis Willem von Oranien die Stadt für die Niederländische Republik zurückgewinnen konnte.

Was trieb beide Könige an? Was bedeuteten Maastricht und Limburg ihnen? Und welche Folgen hatten ihre Aktionen für die Menschen in dieser Region? Diesen Fragen widmet sich eine neue Ausstellung im Limburgs Museum in Venlo. „Der Sonnenkönig und Oranien – Kämpfe an der Maas im Mittelpunkt“ heißt die beeindruckende Schau, die in Zusammenarbeit mit dem Service Historique de la Défense, dem Musée national des châteaux de Versailles et de Trianon, dem Rijksmuseum in Amsterdam und Paleis het Loo in Apeldoorn entstanden ist. Die sehenswerte Ausstellung ist noch bis zum 7. Januar 2024 zu sehen.

„Kämpfe an der Maas. Der Sonnenkönig und Oranien. Limburgs Museum, Keulsepoort 5, 5911 BX Venlo. Weitere Informationen, Öffnungszeiten und Tickets unter www.limburgsmuseum.nl/de.

