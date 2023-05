Freizeittipp: Das ist im Sommer im Freizeitpark Efteling los

Kaatsheuvel/NL. Efteling bereitet sich auf die Sommersaison vor. Ab dem 30. Juni ist der Freizeitpark länger geöffnet und lädt zum Chillen in die Summer Beach.

Die Temperaturen steigen wieder und die lauen Sommerabende kommen so langsam in Sicht. Der Freizeitpark Efteling hat allerhand vorbereitet, um den sommerlichen Besuch zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen: Vom 30. Juni bis zum 3. September warten neben den beliebten Sommerspecials auch neue Angebote auf die Besucher. Auf fünf verschiedenen Plätzen im Park treffen Besucher ihre Lieblingsfiguren aus den Attraktionen. Ein Summer Beach sorgt für sonnige Gemüter. Der Park öffnet jeden Tag um 10 Uhr seine Pforten und bietet seinen Gästen bis meist 22 Uhr extra lange Zeit, um die Welt voller Wunder zu entdecken. Zusätzlich kann der Park mit dem Moon Ticket von 18 Uhr bis Parkschließung zu einem günstigen Preis besucht werden.

Etwas für Kids: schaukeln auf dem Elfenthron. Foto: Efteling / PR

Entspannung am neuen Summer Beach

Auf der Speelweide entsteht der Summer Beach – hier kommen Jung und Alt auf ihre Kosten. Für die kleinen Gäste hält der Strand eine große Sandburg und ein Springkissen in Form eines Sombreros bereit. Sommerliche Musik und Verköstigung runden das Strandfeeling ab. Im Parkareal Ruigrijk hingegen geht es das ganze Jahr über wild zu: Hier haben sich die Attraktionen für fortgeschrittene Achterbahnfreaks versammelt. Im Sommer werden auf dem neuen Python-Podium des Ruigrijk Plein spektakuläre Experimente und Versuche durchgeführt. Auch die Besucher können mitmachen und alles über die physikalischen Hintergründe der ansässigen Achterbahnen erfahren.

+++ Sie wollen keine Nachrichten mehr aus dem Nachbarland verpassen? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Niederlande-Newsletter!+++

Traumhafte Elfen, freche Lausbuben und ein gigantischer Dschinn

Der Ton van de Ven Plein erstrahlt in farbenfroher Blütenpracht: Neben einem Blumengarten verzaubern drei Elfen auf dem Platz vor der Themenfahrt Droomvlucht die Besucher und laden zu einer Schaukelpartie auf dem großen Elfenthron ein. Auch auf dem Max Moritz Plein ist eine Menge los: Während die Lausbuben in ihrer Flugmaschine Schabernack treiben, sorgt die Blaskapelle des Musikvereins Anderberg in ihrer traditionellen Tracht für musikalische Unterhaltung. Auch Bäcker Krümmel und Frau Schmetterling sind dabei. Unterhaltsam wird es auch auf dem Fata Morgana Plein: Der 6 Meter große Dschinn ist schon von Weitem sichtbar und lässt sich gern mit mutigen Besuchern ablichten.

Actionreiche Abkühlung und schattige Plätzchen

Bei sommerlichen Temperaturen können sich die Besucher bei den Wasserattraktionen wie etwa dem Wassercoaster De Vliegende Hollander oder der Wildwasserbahn Piraña über eine Abkühlung freuen. Entspannter geht es derweil im Märchenwald zu. Hier spenden die Bäume schattige Plätzchen zum Verweilen inmitten zauberhafter Geschichten.

Der sechs Meter große Dschinn lässt sich gerne ablichten. Foto: Efteling / PR

Märchenhafte Übernachtung

Vom 30. Juni bis einschließlich 3. September bleibt Efteling an den meisten Tagen bis 22 Uhr geöffnet. Wer seinen Aufenthalt im sommerlichen Efteling noch verlängern will, kann in dem nahegelegenen Efteling Hotel oder in den Ferienparks übernachten. Die Übernachtung in Efteling ist während des gesamten Aufenthaltes immer inklusive Eintritt in den Freizeitpark.

Efteling wurde 1952 als Märchenwald gegründet und ist inzwischen zu einem der europaweit größten Freizeitparks herangewachsen. Dem Thema Märchen ist Efteling dabei treu geblieben: Mit viel Liebe zum Detail gestaltete Attraktionen, Shows, Restaurants und Unterkünfte nehmen Bezug zu international bekannten oder neuerdachten Geschichten. Weitere Informationen auf efteling.com.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein