Freizeittipp: Blumencorso wird wieder zum bunten Spektakel

Sint Jansklooster. Und das ganze Dorf macht mit! Wenn am 18. und 19. August der Blumencorso durch Sint Jansklooster zieht, leuchten Millionen prächtiger Blüten.

Einmal im Jahr verwandelt sich die beschauliche Ortschaft Sint Jansklooster in der niederländischen Provinz Overijssel in ein Blütenmeer. Wer sich dieses Spektakel nicht entgehen lassen möchte, der sollte am 18. und 19. August zum diesjährigen Blumencorso anreisen. Für den Bau der insgesamt zwölf Wagen, die zwei Tage lang durch den Ort ziehen, werden drei Millionen Dahlien und 60.000 Meter Betoneisen verwendet. Da ist das Motto „Auge in Auge mit Dahlien-Giganten“ durchaus wörtlich zu nehmen. Seit dem letzten Jahr gibt es die App „Corso Klooster“, mit der sich der Besuch der farbenfrohen Veranstaltung ganz leicht planen lässt.

Auf den Tribünen werden die prachtvoll geschmückten Wagen und Fußtruppen freudig erwartet. Foto: Corso Sint Jansklooster

In Sint Jansklooster wird mit diesem Spektakel eine schöne Tradition am Leben gehalten, die bereits seit den 60er Jahren existiert. Sowieso sind die Niederlande das Land der Blumencorsos. Nirgendwo sonst finden von Frühjahr bis Herbst so viele der bunten Umzüge statt. In keinem anderen Land wurden das Bauen und Gestalten der Wagen und die Darbietungen der begleitenden Darsteller so sehr zu einer Kunstform erhoben. Deshalb sind alle Beteiligten stolz darauf, dass die Corsokultur 2021 auf die Repräsentative Liste des Immateriellen Kulturerbes der Menschheit der UNESCO aufgenommen wurde. Auch 2023 hat der Blumencorso Sint Jansklooster ein sehenswertes Programm für seine Besucher entwickelt.

Wo Blumen zum Leben erwachen

Was den Blumencorso in Sint Jansklooster so besonders macht, ist neben den künstlerisch gestalteten Wagen auch das fröhliche Rahmenprogramm. So dürfen sich Besucher am Freitag, den 18. August, ab 14.00 Uhr darauf freuen, dass die Prachtwagen durch das Dorfzentrum ziehen. Nach der Preisverleihung für den besten Wagen um 19.45 Uhr folgt um 20.30 Uhr ein weiterer Umzug mit beleuchteten Wagen. Von den Tribünen aus lässt sich das hervorragend beobachten. Doch damit nicht genug: Rings um die Wagen finden zahlreiche (musikalische) Aufführungen statt und bilden die passende Kulisse für das Blütenmeer der Wagen.

Auch am Samstag, 19. August, geht das bunte Spektakel weiter: Ab 12 Uhr ist es Zeit für das Corsofestival, ein Straßenfest. Die Wagen sind dann auf vier Straßen im Ortskern geparkt, so dass Besucher die Gelegenheit haben, die Kreationen aus der Nähe zu bestaunen. Danach werden die bunten Wagen aus dem Stadtzentrum weggefahren. Um 17 Uhr fällt der offizielle Startschuss für das Schützenfest im Zentrum des Ortes ein Stück abseits von den Standplätzen der Wagenkreationen. Und mit dem Ende dieser Festivität um 20 Uhr startet direkt die nächste: Dann wird im Festzelt zum Fest der Wagenbauer aufgespielt.

Gigantische Blumenriesen ziehen durch die malerische Ortschaft. Foto: Corso Sint Jansklooster

Auf einen Blick: Seit dem letzten Jahr gibt es eine eigene App mit dem Namen „Corso Klooster“, auf der sich sämtliche Programmdetails und andere praktische Informationen einsehen lassen. Diese App ist auch in deutscher Sprache verfügbar und findet sich unter „Corso Klooster“ in den unterschiedlichen App-Stores.

Mit Liebe zum Detail

Wer die Wagen einmal gesehen hat, der kann es sich denken: Der Bau der Umzugswagen zieht sich über Monate hin. Ein halbes Jahr lang dauern allein schon Themenfindung, Entwurf, Skizze und maßstabsgetreue Bauzeichnungen. Dann folgt der eigentliche Bau. Montiert auf einem in der Regel motorisierten Fahrgestell, besteht der Aufbau des Umzugswagens aus Eisen, Drahtgeflecht und Holz, Styropor, Stahl und mit Tapetenkleister eingeweichten Zeitungen. Danach erst werden Linien, Farben und Buchstaben angebracht. Und natürlich folgen erst im letzten Schritt, zwei Tage vor dem Event, die Blüten der Tausenden von Dahlien, die geklebt oder angenagelt werden, nachdem sie entsprechend vorbereitet wurden.

Öffnungszeiten und Tickets

Eintrittspreise: Für den Besuch des Mittags- oder Abendcorsos am Freitag zahlen Kinder von 4 bis 12 Jahren 6 Euro, Besucher ab 13 Jahren zahlen 10 Euro. Tagestickets, gültig für sowohl den Mittags- als auch den Abendcorso am Freitag, sind für Kinder von vier bis zwölf Jahren für 9,50 Euro erhältlich, Gäste ab 13 Jahren können beide Corsos für 17,50 Euro bestaunen. Kinder bis drei Jahre haben freien Eintritt. Tribünenkarten für die Umzüge am Freitag kosten 7 Euro extra. Das Corsofestival am Samstag kostet 6 Euro für alle Altersgruppen ab 4 Jahren. Tickets für den Blumencorso gibt es hier.

Besucheradresse: Bonkenhaveweg 28 a, 8326 CJ Sint Jansklooster.

