Freizeit: Zirkusstar Hans Klok in Venlo und Maastricht

Venlo/Maastricht. Hans Klok ist nicht nur in seinem Heimat Niederlande ein Star, sondern in der ganzen Welt. Nun tritt der Zirkusartist in Venlo und Maastricht auf.

Es ist soweit! Hans Klok kommt mit seinem eigenen Zirkus ins niederländische Limburg: „Das ist wirklich ein Traum. Wir haben das Beste für zuletzt aufbewahrt“, sagt der Weltstar. Am 13. September gibt es in Venlo eine erste Gelegenheit für das Publikum, Hans Klok zu treffen. Die Hans Klok & Friends-Show beginnt dann offiziell am 29. September in Venlo und geht dann nach Maastricht. Der Kartenverkauf läuft gut, auch dank dem großem Interesse aus Deutschland.

Die niederländische Tournee knüpft an den gigantischen Erfolg von Hans Klok Friends an, der im letzten Jahr Zehntausende Besucher am Strand von Kijkduin verzauberte. Die Tournee erntet überall lobende Kritiken und Standing Ovations vom Publikum. Die Show dauert 1,5 Stunden (ohne Pause). Vor und nach der Vorstellung können Besucher auf dem Zirkusgelände in einer einzigartigen Atmosphäre etwas essen und trinken. Top-Künstler aus der ganzen Welt werden für diese internationale Top-Show in die Niederlande eingeflogen.

Der Produzent von Hans Klok & Friends ist Duursma Events. René Duursma erläutert: „Hans Klok hat in unserem Weihnachtszirkus Haarlem geglänzt. Dies war die erfolgreichste Zirkusproduktion, die es dort je gegeben hat. Eine Tournee mit einem Zirkus ist wirklich etwas anderes als ein Weihnachtszirkus an einem festen Ort. Wir gönnen dies dem niederländischen Publikum in allen Ecken des Landes.“

Das sind die „Friends“ bei den Top-Shows in Venlo:

Kevinski: Der international renommierte Clown aus Drenthe arbeitet inzwischen seit vielen Jahren mit Hans Klok zusammen. Mit seinem Sidekick Kevin Gorczyński fügt Klok seinen magischen Acts ein unwiderstehliches neues komisches Element hinzu.

Miami Flow: Eine alte und traditionelle Zirkusdisziplin in einem hochmodernen Gewand. Die südamerikanische Gruppe Miami Flow präsentiert Ihnen die ‚Russische Barre‘. Einzigartig in den Niederlanden, nur bei Hans Klok and Friends zu bewundern. Diese herrliche lateinamerikanische Akrobatengruppe wird Sie vor Begeisterung und Staunen sprachlos machen. Mit einem traditionellen Sprungbrett präsentieren sie moderne, aufregende und spektakuläre Stunts.

Nirio Rodriguez: Kraft, Geschmeidigkeit, Weltklasse. Drei Wörter, die der Kubaner Nirio wie kein anderer eine Dimension von Weltklasse verleihen kann. Handstand-Akrobatik mit einer unübertroffenen Leidenschaft aus Südamerika. Sie werden Ihren Augen nicht trauen. Versuchen Sie nicht, diesen Act zu Hause nachzumachen!

Yuri Caveagna: Vergessen Sie während dieser Darbietung nicht, zwischendurch zu atmen. Vertrauen und eine ruhige Hand sind Voraussetzungen für die Armbrust-Show von Yuri Caveagna und seiner Frau Veronica, bei der auch die Wurfmesser nicht fehlen dürfen. Und als ob das Schießen eines Ballons aus dem Mund von Veronica mit einer Armbrust nicht schon genug wäre, wird es wirklich gruselig, wenn die Messer während des Schlussstücks buchstäblich um sie herum fliegen! Bei diesem riskanten Duo sprühen die Funken.

Glenn Folco: Wer behauptet, dass Tennisrackets zum Tennis spielen gedacht sind, hat die Show von Hans Klok Friends offensichtlich noch nicht gesehen. Glenn zeigt Ihnen, wofür Tennisrackets tatsächlich verwendet werden sollten, nämlich: Jonglieren! Dieser Jongleur hebt sein Handwerk auf ein ganz neues Level.

Hans Klok & Friends Tournee: Venlo, Kazerneterrein - Garnizoenweg: 29. September bis 8. Oktober Maastricht, Geuseltpark: 13. bis 22. Oktober. Tickets ab 45,50 Euro sind hier erhältlich.

