Freizeit und Verkehr: Wie Städte fahrradfreundlich werden

So könnte es in der Kasernenstraße in Düsseldorf aussehen.

Aus den Niederlanden. Ein breiter Radweg, weit genug weg von Autos und anderen motorisierten Fahrzeugen. In den Niederlanden selbstverständlich, aber hier?

Woran Straßenplaner oft scheitern, macht nun ein innovatives neues Tool mit Künstlicher Intelligenz vor: Binnen Sekunden verwandeln sich graue Straßenschluchten in grüne und fahrradfreundliche Wohnstraßen. Mit dem AI-Tool, das im Auftrag des Niederländischen Büros für Tourismus und Convention (NBTC) mit Hilfe von Google Streetview und dem Wissen niederländischer Fahrradexpert:innen entstanden ist, haben Menschen überall auf der Welt die Möglichkeit, ihrer Straße einen niederländischen Touch zu verleihen. Das Cycling Lifestyle AI-Tool verwandelt auch Ihre Straße in eine grüne Oase, die zum Fahrradfahren einlädt.

Vorher: die Wallstraße in Düsseldorf. Foto: Animation: NBTC

Das KI-Tool setzt auf die Kraft der Fantasie. Es zeigt Ihnen, wie Ihre Straße, Nachbarschaft oder Stadt aussehen könnte, mit mehr Grün, Blumen und Fahrrädern. Das Tool wurde entwickelt, um Menschen darüber nachdenken zu lassen, was eine grüne, sichere und fahrradfreundliche Umgebung für die eigene Lebensqualität, aber auch das Klima bedeuten. Die Niederlande möchten ein Vorreiter sein in punkto Nachhaltigkeit – und das Leben mit und auf dem Fahrrad ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. In niederländischen Städten mit ihrem ausgedehnten Netzwerk von Fahrradwegen ist man diesem Ziel schon ein Stück näher gekommen.

„Fügen Sie einen Hauch Niederländisch hinzu“

Fahrradfahren ist gut für die Gesundheit und die Umwelt. Das Fahrrad ist das nachhaltige Verkehrsmittel par exellence und ein wesentlicher Bestandteil der niederländischen Kultur. Fahrradfahren liegt in der DNA der Niederländer:innen. Mit durchschnittlich 1,3 Fahrrädern pro Einwohner:in und mehr als 37.000 km an Fahrradwegen ist das Fietsen ein fester Bestandteil der niederländischen Kultur und Identität. Deshalb haben die Niederlande das Fahrrad in den Mittelpunkt ihrer Pläne für eine klimaneutrale Zukunft gestellt. Innovationen im Bereich des Fahrradfahrens spielen dabei eine wichtige Rolle, etwa Fahrradwege aus Solarpanelen und sogenannte „intelligente“ Wege, die das Verhalten der Verkehrsteilnehmer:innen mithilfe von Sensoren messen und Verbesserungsvorschläge machen.

Und nachher: die selbe Straße unter Einsatz des Cycling Lifestyle AI-Tools. Foto: Animation: NBTC

Die Vorteile des Radfahrens

Der Umstieg vom Auto auf das Fahrrad reduziert die Emissionen pro gefahrenem Kilometer um 65 Prozent und verbessert damit die Luftqualität erheblich. Regelmäßiges Radfahren erhöht die Lebenserwartung um drei bis 14 Monate und beugt schweren Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor. Auch wirtschaftlich betrachtet hat das Fahrradfahren Vorteile. Fahrradfahren erfordert eine geringere individuelle Investition als Autofahren. Die jährlichen Kosten für Radfahrer:innen liegen bei etwa EUR 300 im Vergleich zu EUR 8.500 für Autofahrer:innen.

„Wir hoffen, dass das Cycling Lifestyle AI-Tool den Menschen zeigen kann, wie ihre Straßen aussehen könnten, wenn Radfahrer:innen mehr Platz und Mitspracherecht im öffentlichen Raum gewährt würde. Und dass es sie dazu motiviert, sich über ihre Stadtverwaltung für grünere und sichere Straßen mit guten Fahrradwegen einzusetzen“, sagt Barbara Driessen vom NBTC in Köln.

Das scheint sich zu bestätigen: Gerade einmal zwei Wochen nach seinem Start hat das Cycling Lifestyle AI – Tool bereits die magische Grenze von 800.000 Anwendungen geknackt. Weltweit wird es von Internet-Nutzer:innen dazu verwendet, ihrer Straße einen niederländischen Touch zu verleihen. „Wir waren selbst überrascht davon, wie sehr das Tool durch die Decke gegangen ist“, sagt Barbara Driessen. „Das hat selbst unsere kühnsten Erwartungen übertroffen.“

Das Cycling Lifestyle AI-Tool ist hier zu finden.

