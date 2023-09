Niederlande Freizeit und Tiere: Eiszeit im Burgers’ Zoo in Arnheim

Arnheim. Draußen scheint zwar die Sonne und es sind noch sommerliche Temperaturen, doch im Burgers’ Zoo in Arnheim bricht bald die Eiszeit an.

Tagtäglich können Besucher des Königlichen Burgers’ Zoo die imposantesten Tiere aus den unterschiedlichsten Teilen der Welt beobachten. Doch damit nicht genug: Nun gibt es zusätzlich auch Lebewesen aus längst vergessenen Zeiten zu entdecken. Vom 14. Oktober 2023 bis zum 7. Januar 2024 findet das frostige Event Eiszeit Zoo statt. Auf den Spuren des Mammuts statt. Im gesamten Arnheimer Tierpark können die Besucher fast 20 Tierarten aus der Eiszeit in Lebensgröße bewundern, die speziell für den Burgers’ Zoo entworfen wurden. Einige Tierfiguren bewegen sich und machen Geräusche, die sie noch realistischer wirken lassen. Ein eiskaltes Abenteuer für Jung und Alt!

Kleine Elefanten und riesige Mammuts

Insgesamt werden 19 verschiedene Tierarten aus der Eiszeit in Lebensgröße aufgestellt. Auf ihrer Expedition durch den Zoo begegnen die Besucher verschiedenen Tiergruppen vom riesigen Wollhaarmammut bis hin zum winzigen Zwergelefanten. Auch andere Tierarten, die schon in der Eiszeit existierten und sich offensichtlich bis heute kaum verändert haben, werden ausgestellt.

Das Plakat zur Aktion „Eiszeit & Zoo“. Foto: Burgers’ Zoo / PR

Abenteuerreise mit Snowy, dem Polarfuchs

Besonders interessant für junge Abenteurer ist die zugehörige Audiotour, die es auch in deutscher Sprache gibt. Hier nimmt Snowy der Polarfuchs seine Zuhörer mit auf eine spannende Reise, um alle Eiszeittiere im Zoo zu entdecken. Die Hörgeschichte startet etappenweise beim Scannen der QR-Codes automatisch. So lernen die Kinder viel Wissenswertes über Eiszeittiere, während sie der Route durch den Zoo folgen und dabei einer liebevoll erzählten Geschichte lauschen.

Aktivitäten an den Wochenenden und in den Weihnachtsferien

In den Weihnachtsferien und an den Wochenenden können sich die jungen Besucher als angehende Archäologen oder als Neandertaler beweisen: So müssen beispielsweise Mammut-Backenzähne und Katzengold ausgegraben oder eigene kreative Höhlenzeichnungen angefertigt werden. Alle Informationen, einschließlich Daten und Uhrzeiten, finden sich auf burgerszoo.de/eiszeit.

