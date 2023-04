Freizeit und Kultur: Niederlande feiert Jahr der Hanse

Aus den Niederlanden. Die Niederlande feiert das Jahr der Hanse. Am 13. und 14. Mai geht es in Zwolle mit den Festivitäten zum 800-jährigen Jubiläum des Bündnisses los.

2023 steht im Jahr der Hanse. Vor fast acht Jahrhunderten wurde das Handelsbündnis in Lübeck gegründet. Über das genaue Datum streiten sich die Gelehrten, zumindest wurde 1241 die erste Städtepartnerschaft zwischen Lübeck und Hamburg unterschrieben, was die vorherige lose Kaufmannshanse in eine Städtehanse überführte. Unabhängig vom exakten Tag der Gründung findet am 13. und 14. Mai im niederländischen Zwolle das 800-jährige Hansejubiläum statt.

Blick auf das alte Stadttor in der Hansestadt Zutphen. Foto: heiko buschmann / nrz

Über das gesamte Jahr verteilt folgen Aktivitäten in den neun niederländischen Hansestädten im Osten der Niederlande: Neben Zwolle sind das Deventer, Doesburg, Elburg, Harderwijk, Hasselt, Hattem, Kampen und Zutphen.

Allein in Zwolle gibt es ab dem 23. Juni hunderte Veranstaltungen in den Bereichen Kunst, Musik, Kultur und Kulturerbe. Doesburg lädt am 10. Juni zum großen Hansefest. In Deventer gibt es jeden letzten Samstag im Monat den Hansemarkt und in Hasselt sowie Kampen finden vom 27. bis 30. Juli sowie vom 24. bis 26. August Events auf dem Wasser statt.

Den Geschmack der Hanseregion können Besucherinnen und Besucher auch beim Kulinarischen Hanzefest am 21. Juli in Hattem und beim Taste of Deventer vom 2. bis 5. November ausprobieren.

Highlights sind die Hanze Experience, Nautical Events, die Hanze Festivals sowie die IJsselbiennale, die vom 17. Juni bis 17. September ein umfangreiches Programm bietet. Den Abschluss bildet vom 22. bis zum 31. Dezember das Fest „Färbe der Hanse“ in allen neun niederländischen Hansestädten.

Weitere Infos: www.holland-hanse.de/hansejahr2023, www.ijsselbiennale.nl und www.visitzwolle.com.

