Freizeit und Kultur: Klassik-Highlights im Sommer in Venlo

Venlo. Dass Venlo im Sommer eine herrliche Stadt ist, wissen die Ausflügler. Auch auf musikalischen Gebiet hat die Grenzstadt so einiges zu bieten.

In den nächsten Monaten lädt Venlo an beeindruckenden Locations zu zahlreichen Aufführungen mit klassischer Musik. Der absolute Höhepunkt ist natürlich das Viva Classic Live Freiluft-Konzert vor der historischen Kulisse des Venloer Rathauses. Aber auch das Mittsommer-Konzert des neuen Kammerorchesters COoL im Venloer Theater De Maaspoort verspricht einen abwechslungsreichen und ansprechenden Konzertabend.

Kartenverkauf Viva Classic Live ist gestartet

An den ersten zwei Septemberwochenenden 2023 verwandelt sich der Markt in Venlo wieder in einen romantischen Open-Air Konzertsaal. Auf dem stimmungsvollen Marktplatz vor der anmutigen Kulisse des historischen Rathauses können Musikliebhaber aus aller Welt internationale klassische (Opern-)Musik genießen. Seit 2012 ist Viva Classic Live daher zu einem festen Bestandteil des niederländischen Kunstkalenders geworden, und jedes Jahr begeistern Bariton Sef Thissen und weltberühmte Top-Solisten mit einem einzigartigen musikalischen Erlebnis.

Bariton Sef Tissen gehört zu den Stars bei Víva Classic Life in Venlo.

Das mehrtägige Konzertreihe wird traditionell von The New Symphonics und dem Coro Classico unter der Leitung von Maurice Luttikhuis unterstützt. Hauptgast bei dieser Ausgabe ist Eva-Marie Westbroek. Sie hat auf allen großen Bühnen der Welt gespielt. Neben Westbroek kehrt auch der mexikanische Tenor Hector Sandoval zurück. Der Ticketverkauf für die beliebten Konzertabende am 2.,3.,8.,9. und 10. September 2023 ist gestartet, die Tickets (inkl. Diner) sind über den Webshop des Theaters De Maaspoort erhältlich.

Mittsommer-Konzert von COoL

Das brandneue Kammerorchester COoL (Chamber Orchestra of Limburg, auf Deutsch: Kammerorchester Limburg) besteht aus einem Kern herausragender Musiker aus Limburg, die alle in großen Symphonieorchestern in den Niederlanden und Europa spielen. COoL wird vom Dirigenten Josef Suilen aus Venlo geleitet. Am 23. Juni 2023 wird sich das Orchester mit einem spektakulären Konzert im Theater De Maaspoort in Venlo vorstellen. Bei diesem Konzert tritt der Oboist Ralph van Daal als Solist auf. Für dieses Konzert wurden einige wunderbare Werke von Josef Haydn, Johann Nepomuk Hummel und Wolfgang Amadeus Mozart ausgewählt. COoL ist stolz darauf, sich dem Publikum in Limburg zu präsentieren, und verspricht einen abwechslungsreichen und ansprechenden Konzertabend, bei dem die Leidenschaft und Virtuosität der Musiker im Mittelpunkt stehen. Es wird zweifellos ein unvergessliches musikalisches Erlebnis werden. Tickets für diese musikalische Reise sind ebenfalls im Webshop des Theaters De Maaspoort erhältlich.

Weitere Klassik-Tipps und die ausführlichen Informationen zum Ticketverkauf finden sich unter https://www.venloverwoehnt.de/blog/klassik-in-venlo/

