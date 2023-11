Freizeit, Spaß und Tourismus: Winter-Efteling gestartet

Kaatsheuvel. Viele Freizeitparks sind in der Winterpause, öffnen erst wieder nächstes Frühjahr. Nicht so Efteling, in den Niederlanden gibt’s viel Programm.

Am Montagmorgen, 13. November, durften sich die ersten Wagemutigen auf die Eisfläche der Winter Efteling-Jubiläumsedition begeben. Bereits zum 25. Mal können sich die Besucher vom stimmungsvollen Winterparadies im niederländischen Freizeitpark verzaubern lassen.

Neben den Klassikern der Winteredition wie der Open-Air-Eislaufbahn, dem herzerwärmenden Entertainment, den funkelnden Lichtern und den winterlichen Leckereien gibt es zur Jubiläumsedition auch ein paar besondere Highlights. So können die Besucher unter leuchtenden Schmetterlingen neben Symbolica, Palast der Fantasie wandeln oder sich in lebensgroßen Schneekugeln auf dem Ton van de Ven Plein und im Ruigrijk beschneien lassen. Winter Efteling versprüht noch bis zum 4. Februar seinen festlichen Charme.

Am Silvesterabend bei verlängerten Öffnungszeiten zauberhaft ins neue Jahr rutschen: Von 19 Uhr bis 1 Uhr sorgt festliches Live-Entertainment für einen ganz besonderen Jahreswechsel in der Welt voller Wunder. Efteling bietet zudem märchenhafte Übernachtungsmöglichkeiten. Mehr Informationen zum Programm sowie Tickets sind verfügbar auf efteling.com/de.

Efteling wurde 1952 als Märchenwald gegründet und ist inzwischen zu einem der europaweit größten Freizeitparks herangewachsen. Dem Thema Märchen ist Efteling dabei treu geblieben: Mit viel Liebe zum Detail gestaltete Attraktionen, Shows, Restaurants und Unterkünfte nehmen Bezug zu international bekannten oder neuerdachten Geschichten. Weitere Informationen hier.

