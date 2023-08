Freizeit-Guide: die 30 besten Erlebnisparks Deutschlands

Aus der Region. Der Movie Park in Bottrop und das Phantasialand in Brühl haben es unter die besten Freizeitparks Deutschlands geschafft – laut „Guide me“.

Die Ferien sind zwar in NRW vorbei, und auch auf der Cranger Kirmes wurden am Sonntag die letzten Runden gedreht, doch Achter- oder Wildwasserbahn fahren geht ja immer noch. Nämlich in einem der vielen Freizeit- beziehungsweise Erlebnisparks in Deutschland.

Die vermeintlich 30 besten ihrer Art hat Stefan Andter für die Reihe „Guide Me“ unter die Lupe genommen. Der aus Stuttgart stammende Autor erklärt einleitend, was ein Erlebnispark für ihn besonders attraktiv macht. Neben Action- und Funwelten wie das Phantasialand in Brühl bei Bonn, dessen Wildwasserbahn Andters Lieblingsattraktion ist, werden auch einige Wasserparks und Thermen vorgestellt.

Eingeteilt in die verschiedenen Regionen der Republik, geht es in dem Taschenbuch erst einmal mit wertvollen Tipps für den Besuch eines Erlebnisparks los: zum Beispiel einem Park-Knigge und einer Checkliste, damit dem Spaß im Freizeitpark auch wirklich nichts im Wege steht.

Autor Stefan Andter hat die besten Erlebnisparks in Deutschland getestet. Foto: dumont

Der Movie Park in Bottrop eröffnet das Kapitel über die Erlebnisparks im Westen Deutschlands. Außerdem haben es aus unserer Region Fort Fun in Bestwig und eben das Phantasialand in die Auswahl dieses Guides geschafft. Nicht um die Ecke, aber doch erreichbar sind der Eifelpark in Gondorf, der Holidaypark in Hassloch (beides in Rheinland-Pfalz) sowie das Taunuswunderland in Schlangenbad (in Hessen). Im Kapitel über den westlichen Teil Deutschlands sind außerdem die Wellness-Oasen „Mediterrana“ in Bergisch-Gladbach und „Aqualand“ in Köln vertreten.

Gewinnspiel

Wir verlosen drei Exemplare des Freizeitpark-Guides unter www.nrz.de/freizeitparksgewinnspiel. Viel Glück!

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein