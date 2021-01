Wlan gibt es in NRW nur an wenigen Haltepunkten, an den meisten kleineren Bahnhöfen wie hier in Essen-Zollverein Nord gar nicht.

Bahnhöfe Freies Wlan gibt es nur an 24 von 701 Bahnhöfen in NRW

An Rhein und Ruhr Fast nur in großen NRW-Städten gibt es freies WLAN an den Bahnhöfen. Besserung ist in Sicht. Kriminalität an Bahnhöfen zurückgegangen.

Wer regelmäßig mit der Deutschen Bahn unterwegs ist, weiß, dass das kostenlose Wlan längst nicht überall funktioniert. Und an vielen Bahnhöfen ist an einen Gratis-Zugang ins Netz erst recht nicht zu denken. Dabei hatte die Bahn schon Anfang des vergangenen Jahres angekündigt, dass den Fahrgästen nahtloses Surfen und Telefonieren in den Zügen und an den Haltepunkten ermöglicht werden soll. Rund zwei Milliarden investiert der bundeseigene Konzern in diese und andere Digitalisierungsvorhaben. Doch in NRW ist in dieser Hinsicht noch nicht viel passiert. Das geht aus einer noch unveröffentlichten Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage des Bundestagsabgeordneten Bernd Reuther (FDP) aus Wesel hervor.

Einen freien Wlan-Zugang finden Fahrgäste demnach bislang nur an 24 von 701 Bahnhöfen und Haltepunkten in NRW. Fast nur in großen Städten, unter anderem an den Hauptbahnhöfen Aachen, Dortmund, Düsseldorf und Münster, kommt man via Wlan ins Internet. „Der Bund könnte es zur Pflichtvorgabe machen, an Bahnhöfen Wlan bereitzustellen“, sagt Lothar Ebbers, Pressesprecher des Fahrgastverbands Pro Bahn NRW.

"In vielen Zügen wird gerade nachgerüstet"

„In den Zügen sind hingegen mittlerweile deutliche Verbesserungen erkennbar“, so der Sprecher. Das gelte aber hauptsächlich für die Fernverkehrsverbindungen. „Für viele Fahrgäste im regionalen oder städtischen Bahnverkehr gibt es noch kein Wlan“, sagt Ebbers. Die Vereinbarung sei aber in allen neuen Verträgen enthalten, auch bei anderen Bahnbetreibern. „Und in vielen Zügen wird gerade nachgerüstet.“

Verkehrsexperte Reuther fragte auch nach beheizten Warteräumen. Diese gibt es nur an drei Prozent der Stopps. Das, sagt Ebbers, liege auch daran, dass Fahrgäste aufgrund des dichten Angebots an Rhein und Ruhr kaum noch länger an Bahnhöfen warten müssten. Trotzdem müssten die Warteräume modernisiert und erweitert werden. „Am Düsseldorfer Bahnhof entsteht nach niederländischem Modell der Prototyp eines modernen Warteraums“, erklärt Ebbers. Der sei holzvertäfelt und biete auch ansonsten ganz andere Möglichkeiten als ältere Modelle.

Kaum Toiletten an den Bahnhöfen

Aus der Antwort der Bundesregierung an den Weseler Politiker geht auch hervor, dass an rund 86 Prozent der Bahnhöfe keine Servicestelle für Ticketverkäufe und Auskünfte mehr existiert. Und: „Nach Auskunft der DB AG verfügen 76 Stationen in Nordrhein-Westfalen über öffentlich zugängliche Toiletten“, heißt es in der Antwort an Reuther. Die niedrige Zahl, so erklärt Ebbers, erkläre sich vor allem dadurch, dass die Bahn nicht zur Vorhaltung öffentlicher Toiletten verpflichtet sei. Sie müssen lediglich in zumutbarer Nähe vorhanden sein. „Das ist an einigen Haltepunkten ein ziemliches Problem“, sagt der Experte.

Am Weseler Bahnhof habe es beispielsweise jahrelang kein WC gegeben, Pendler mussten die Sanitäranlagen der nahe gelegenen Tankstelle nutzen, bevor 2017 die Stadt ein behindertengerechtes Häuschen auf den Vorplatz setzte. „Häufig sind es die Kommunen, die dann vor den Bahnhöfen für Toiletten sorgen“, so Ebbers. Die ließen sich dann gleichzeitig von Bus- und Bahnpendlern nutzen. Auf der anderen Seite habe aber ein Umdenken stattgefunden. „Bald wird es wieder in 100 Prozent der Züge Toiletten geben, so dass sie an den Haltestellen nicht so dringend gebraucht werden“, so Ebbers.

Kriminalität ist zurückgegangen

Der Weseler Bundestagsabgeordnete Reuther fragte auch nach Kriminalität an Bahnhöfen und bekam Zahlen bis 2018. Im besagten Jahr gab es demnach 37.338 Straftaten - außer Schwarzfahren. Das ist der niedrigste Stand seit 2010.