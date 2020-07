Am Niederrhein. In Corona-Zeiten verzichten viele Niederrheiner auf Urlaub im Süden und bleiben in der Region. Eine Abkühlung bieten die Freibäder und Badeseen.

Es ist Sommer, die Sonne scheint und die Ferien sind in vollem Gange: Wer am Niederrhein nun seine ersehnte Abkühlung sucht, hat die Qual der Wahl – auch in Corona-Zeiten. Freibäder, Seen und sogar ein „Meer“ stehen bereit für den Sprung ins kühle Nass.

Unsere Reporter haben die wichtigsten Informationen zu Aktivitäten, gastronomischem Angebot, Öffnungszeiten und natürlich auch Corona-Regeln zusammengetragen. Viel Spaß beim Schwimmen und Entspannen!

Freibäder und Badeseen - Wo am Niederrhein Abkühlung wartet, zeigt diese Karte:

