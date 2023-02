Flughafen-Streik in Düsseldorf und Köln – Ausfälle möglich

Die erneuten Streiks an den NRW-Flughäfen in Düsseldorf und Köln können womöglich für Ausfälle und Verspätungen sorgen.

Düsseldorf. Ab kommendem Montag wird nach Aufruf von Verdi an den NRW-Flughäfen in Düsseldorf und Köln wieder gestreikt. Was Fluggäste nun wissen müssen.

An den großen Flughäfen in NRW kehrt offenbar keine Ruhe ein. Wie die Gewerkschaft Verdi am Freitagmorgen mitteilt, wird sowohl in Düsseldorf, als auch in Köln/Bonn in der kommenden Woche gestreikt. Damit weitet die Gewerkschaft die Streiks in der zweiten Tarifverhandlung um bessere Löhne für Beschäftigte im Öffentlichen Dienst deutlich aus. Gefordert wird eine Erhöhung der Gehälter um 10,5 Prozent, mindestens 500 Euro monatlich, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Am Flughafen betrifft das die meisten Flughafengesellschaften inklusive der Flughafenfeuerwehren und eigenen Bodenverkehrsdienstleister. Das müssen Passagiere wissen.

In Nordrhein-Westfalen werden die Warnstreiks direkt zu Beginn der kommenden Woche in vielen Städten ausgeweitet. Hierzu werden die ver.di Bezirke zeitnah informieren. Den Anfang machen die Flughäfen in Köln/Bonn und Düsseldorf, welche ebenfalls in den Streik miteinbezogen werden.

Flughafen Düsseldorf und Köln: Streiks beginnen ab Montag

Am Flughafen in Köln/Bonn beginnen die ersten Beschäftigtengruppen in der Nacht vom 26. auf den 27. Februar mit den Streiks. Der Flughafen Düsseldorf folgt kurz darauf. Durch die Schichtdienste enden die Streiks in der Nacht vom 27. Februar auf den 28. Februar an beiden Flughäfen.

Eine Einschätzung, wie viele Flugausfälle durch die Streiks zu erwarten sind, kann der Flughafen Düsseldorf bislang noch nicht abgeben. „Wir müssen uns erst einmal sortieren und schauen, welche Gewerke genau betroffen sind“, sagte Flughafen-Sprecher Tankred Stachelhaus gegenüber dieser Redaktion am Freitagmorgen. Im Laufe des Tages wolle man weitere Informationen bekanntgeben. Der Flughafen rät Passagieren, die Anfang kommender Woche eine Reise geplant haben, als ersten Ansprechpartner ihre Fluggesellschaft oder ihren Reiseveranstalter zu kontaktieren.

Hintergrund der Streiks sind einerseits die Verhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen sowie die bundesweiten Verhandlungen für die Beschäftigten der Luftsicherheit. Für beide Beschäftigtengruppen werden zurzeit Tarifverhandlungen geführt.„Die Beschäftigten machen mit den Streiks gemeinsam Druck auf die jeweiligen Arbeitgeber, weil in den bisherigen Verhandlungen im öffentlichen Dienst kein akzeptables Angebot unterbreitet wurde“, betont Andrea Becker, Landesfachbereichsleiterin in ver.di-NRW.

Streik an NRW-Flughäfen: Verdi bittet um Verständnis der Fluggäste für Ausfälle

„Die Beschäftigten der Luftsicherheit haben Anspruch auf eine Erhöhung der Zuschläge in den Manteltarifverträgen. Dieser berechtigten Forderung haben sich die Arbeitgeber bislang verwehrt. Inflation, hohe Energie- und Lebensmittelpreise treiben die meisten Beschäftigten in eine unsichere Situation“, so Becker. Viele der Angestellten wüssten nicht mehr, wie sie „ihre Mieten bezahlen und den Kühlschrank füllen sollen“. Sie bräuchten laut Verdi deutlich mehr Geld, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. „Das müssen die Arbeitgeber einsehen und dementsprechend reagieren. Sie müssen die gute Arbeit der Beschäftigten honorieren und sie von dem immensen finanziellen Druck entlasten.“Aufgrund des Streiks ist mit Verspätungen, über Ausfälle bis hin zum teilweise Erliegen des Luftverkehrs an den Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn zu rechnen.

Becker warb für das Verständnis der Fluggäste, die durch einen Streik leider getroffen würden. Um für Entlastung zu sorgen, kündige ver.di den Streik bereits frühzeitig am heutigen Freitagmorgen (24. Februar 2023) an. So könnten viele Reisende auf alternative Möglichkeiten zurückgreifen.

