Flughafen Düsseldorf "sehr voll": Probleme bei Türkeiflügen

Düsseldorf. Zum Ferienstart ist es am Flughafen Düsseldorf zu Problemen mit Türkeiflügen gekommen. An der Abfertigung bildeten sich lange Schlange.

Vor Beginn der Sommerferien ist es am Flughafen Düsseldorf am Freitag zu Problemen bei der Abfertigung gekommen. Nach Auskunft eines Sprechers war eine Fluggesellschaft am Nachmittag mit Flügen in die Türkei betroffen. Es habe lange Warteschlangen gegeben. „Die Abfertigung liegt allein in der Zuständigkeit der Airline und ihres Dienstleisters“, teilte der Flughafen mit. Flughafenpersonal habe den Prozess koordiniert und geholfen. Es sei Wasser an die wartenden Passagiere verteilt worden. Die geplanten Abflugzeiten seien um rund zwei Stunden nach hinten verschoben worden.

Flughafen Düsseldorf: Bundespolizei bestätigt Einsatz

Ein Sprecher der Bundespolizei bestätigte einen Einsatz. Nach Auskunft des Flughafens haben die Beamten die Fluggesellschaft beim Check-in unterstützt, um die Situation zu entspannen. Auch etwa 40 Beamte einer Einsatzhundertschaft der Düsseldorfer Polizei waren vor Ort. Nach Auskunft des Polizeipräsidiums beruhigten die Einsatzkräfte außerhalb des Sicherheitsbereichs die Situation. „Es war schlicht sehr voll. Mehr ist aber nicht passiert“, sagte die Leitstelle der Deutschen Presse-Agentur.

Lesen Sie hier: Düsseldorfer Flughafen: Viel Betrieb zum NRW-Ferienstart

Ausgeh-Tipps und Neuigkeiten aus der Szene im Revier: Hier kostenlos für den WAZ-Gastro-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein