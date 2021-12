„Finnische Tage“ von Hermann Koch

Hermann Koch hat einen neuen Roman geschrieben, eine Art Autobiografie – voller Humor und Tragik, Erinnerungen und vielen tiefen Gefühlen...

Es geht nicht um Finnland in Herman Kochs (68) neuem Buch „Finnische Tage“, es geht um Herman Koch. Er nennt sein Werk Roman, autobiografischer Roman trifft es noch besser.

Der in Arnheim geborene, populäre niederländische Autor ist inzwischen in einem Alter, indem man auf sein Leben zurückschauen darf, und es war eine Lesereise nach Finnland, die ihn dazu angeregt hat. Nach dem Abitur hatte er bereits ein halbes Jahr in Nordkarelien verbracht, wo er darüber nachdenken sollte, was er studieren will. Jedenfalls war das der Grund, warum sein Vater ihn damals in die verschneite Einöde eines finnischen Bauernhofes hatte ziehen lassen.

Humor und Tragik

Koch erzählt ein wenig von damals, vor allem von seiner Begegnung mit Anna, die er in einem Bus küsste. In einer Buchhandlung bei der Lesereise im finnischen Turku stößt er dann Jahrzehnte später wieder auf sie, findet ihren Namen in einem Gedichtband. Die Erlebnisse in Finnland bilden aber nur den Rahmen, um sich mit seinem Erwachsenwerden in Amsterdam auseinanderzusetzen.

Gerade mal siebzehn, starb die Mutter. Koch beherrscht meisterhaft sämtliche Nuancen des Humors und so gelingt es ihm, sein einsames Leben nach deren Tod aus der Distanz mit so viel Komik zu beschreiben, dass die Leserin schmunzeln muss, obwohl ein gewisses Mitleid aufkommt mit dem völlig überforderten Jungen, der seine Trauer in Unmengen von Alkohol ertränkt, im Dreck lebt und die Schule schwänzt. Trotz des Humors schimmert die Tragik durch: Der Vater glänzt durch Abwesenheit, der Junge ist allein mit seinem Kummer.

Ein begnadeter Schreiber

Sehr anrührend beschreibt Koch, wie er noch lange nach dem Tod der Mutter in seinem Kopf ihr alle wichtigen Dinge erzählt. So vor allem von den unvermeidlichen Begegnungen mit der Geliebten seines Vaters.

Für ihn war sie auch der Grund, warum die Mutter trank. Er zahlt es dieser Frau heim, indem er sie zu einer lächerlichen Figur in einem lächerlichen Leopardenmantel macht. Und zwischen den Zeilen scheint durch: Der Vater war in seinen Augen ein egoistischer Schwächling.

Erkenntnisgewinn bringt das Buch nur für eingefleischte Koch-Fans und es hat auch keine Botschaft außer der, dass der Tod der Mutter einen Siebzehnjährigen aus der Bahn wirft. Aber Koch ist ein begnadeter Schreiber, die Worte fließen ihm elegant und geschmeidig aus der Feder.

Er schreibt auch nicht chronologisch, sondern springt von Helsinki nach Amsterdam und wieder retour, und ebenso von der Gegenwart in die Vergangenheit und zurück, in kurzen und kurzweiligen Kapiteln. Und so fühlt man sich bis zum Schluss gut unterhalten.

Herman Koch: Finnische Tage. Aus dem Niederländischen von Christiane Kuby und Herbert Post, Kiepenheuer & Witsch, 286 Seiten, 22 Euro

Zur Person

Hermann Koch, geboren 1953 in Arnhem, hatte seinen internationalen Durchbruch mit seinem Roman »Angerichtet« (2010), der in 37 Sprachen übersetzt wurde und in vielen Ländern auf der Bestsellerliste stand, auf der SPIEGEL-Bestsellerliste genauso wie in den Top Ten der New York Times.

»Angerichtet« wurde unter dem Titel »The Dinner« mit Richard Gere und Laura Linney fürs Kino verfilmt.

