Die Feuerwehr Neuss hat am Sonntag einen vermissten Hund aus dem Rhein gerettet (Symbolbild).

Rettung in letzter Minute

Rettung in letzter Minute Feuerwehr Neuss rettet vermisste Hündin unverletzt aus Rhein

Neuss. Die Feuerwehr Neuss hat am Sonntag eine Hündin aus dem Rhein gefischt. Nach dem erfolgreichen Rettungseinsatz gab es ein längeres Schläfchen.

Diese Hündin ist mit allen Wassern gewaschen: Die Feuerwehr Neuss hat am Sonntagnachmittag einen Labrador Mischling aus dem Rhein gerettet und damit für ein Happy End gesorgt, denn der Vierbeiner war von seinem Besitzer seit Freitag vermisst gemeldet worden.

Die Hündin schwamm am Sonntag ausdauernd in der Strommitte des Rheins, als sie aufmerksamen Passanten auffiel. Die verständigten gegen 15.55 Uhr die Feuerwehr, die sich mit dem Mehrzweckboot Marne sofort auf den Weg machte. Kurz hinter der Fleher Brücke entdeckten die Einsatzkräfte das erschöpfte Tier, das nach Feuerwehr-Angaben mit letzter Kraft in Richtung Boot schwamm.

Feuerwehr Neuss übergibt Hündin im Hafen

Die Feuerwehr versorgte die stark unterkühlte Hündin und übergab sie ihrem Besitzer, der im Sporthafen von Neuss schon auf das Tier wartete. "Es geht ihr gut, sie war noch zum Check beim Tierarzt, und sie schläft jetzt", kommentierte eine Nutzerin unter den Facebook-Post der Feuerwehr Neuss und bestätigte so den erfolgreichen Rettungseinsatz. (red/dpa)