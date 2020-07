Freibäder Ferien in Corona-Zeiten: Das bieten Freibäder am Niederrhein

Am Niederrhein. In Corona-Zeiten verzichten viele Niederrheiner auf Urlaub im Süden und bleiben in der Region. Eine Abkühlung bieten die Freibäder und Badeseen.

Die Freibäder haben es in dieser Saison schwer: Das Sommerwetter spielt nicht so wirklich mit und dann ist da noch die Corona-Situation mit ihren Einschränkungen. Trotzdem haben viele Bäder geöffnet und bieten den Besuchern ein tolles Angebot.

Wer am Niederrhein nun auf der Suche nach einer Abkühlung ist, hat die Qual der Wahl – auch in Corona-Zeiten. Freibäder, Seen und sogar ein „Meer“ stehen bereit für den Sprung ins kühle Nass.

Unsere Reporter haben die wichtigsten Informationen zu Aktivitäten, gastronomischem Angebot, Öffnungszeiten und natürlich auch Corona-Regeln zusammengetragen. Viel Spaß beim Schwimmen und Entspannen!

