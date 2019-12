Im Rheinland. Vermeintliche Polizisten haben auf der A 4 bei Köln zwei polnische Fahrer eines Kleintransporters ausgeraubt. Solche Vorfälle mehren sich.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Falsche Polizisten stoppen Sprinter auf A 4: 2000 Euro Beute

Falsche Polizisten haben in der Nacht zu diesem Sonntag (8. Dezember 2019) einen Mercedes Sprinter auf der A 4 bei Köln-Poll gestoppt und 2000 Euro erbeutet. Wie die echte Kölner Polizei berichtete, waren die Täter mit einem schwarzen Pkw neben dem Kleintransporter gefahren und hatten eine vermeintliche Polizeimarke gegen die Seitenscheibe gehalten.

Die beiden polnischen Sprinter-Fahrer waren den Angaben zufolge gegen 3.30 Uhr per Armbewegung in die Ausfahrt gelotst und dort gestoppt worden. Einer der vermeintlichen Polizisten ließ sich Ausweispapiere zeigen, durchsuchte die 26 und 30 Jahre alten Fahrer – und rannte plötzlich mit deren Bargeld und dem Fahrzeugschlüssel des Sprinters zum schwarzen Pkw. „Mit quietschenden Reifen“ sollen die falschen Polizisten dann in ihrem Fluchtfahrzeug in Richtung Kreuz Köln-Ost getürmt sein.

Ein Vorfall im Sommer auch auf der A 40 in Duisburg

In den vergangenen Wochen und Monaten gab es mehrere solche Vorfälle. Die Täter scheinen es vor allem auf Opfer aus dem Ausland abgesehen zu haben – Touristen oder eben Lkw-Fahrer. Der Mercedes Sprinter jetzt war mit einem französischen Kennzeichen unterwegs. Die Taten ereignen sich auf den Autobahnen rund um Köln – aber nicht nur. Im August war ein bulgarischer Transporter auf der A 40 bei Duisburg gestoppt worden. Die vermeintlichen Polizisten flüchteten mit einer aus der Hand gerissenen Brieftasche in einem schwarzen VW Golf.

Bei einem Lkw-Fahrer auf der A 1 hatten die Täter am vergangenen Donnerstag (5. Dezember 2019) aber kein Glück. Der 37-Jährige war ihnen zwar in die Ausfahrt Hürth-Gleuel gefolgt, nachdem die vermeintlichen Beamten ein Schild „POLIZEI“ in die Fensterscheibe gehalten hatte. Die Kontrolle dort kam dem Lkw-Fahrer aber rätselhaft vor, weshalb er das Fahrerhäuschen verschloss. Die Täter türmten in einem silbernen Audi A 3 mit Klever Kennzeichen. Das Kennzeichen war laut Angaben der Polizei im Rhein-Erft-Kreis bereits zur Fahndung ausgeschrieben gewesen. (dum)