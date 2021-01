Fall Greta: Gerichtsmedizinerin zieht einen klaren Schluss

Mönchengladbach Im Fall der mutmaßlich von einer Erzieherin getöteten Greta hat sich die Gerichtsmedizinerin geäußert. Lebensgefahr auch für andere Kinder.

Dass dieser Tag für die Mutter der toten Greta (3) noch einmal hart werden würde, war abzusehen. Unter Tränen hörte sie am Donnerstag im Mordprozess gegen die angeklagte Sandra M. zu, was Gerichtsmedizinerin Dr. Anna Heger von der Uniklinik Düsseldorf über die Obduktion des verstorbenen Mädchens zu sagen hatte. Ihr Fazit fiel ziemlich deutlich aus.

Die Rechtsmedizinerin nahm nicht nur den Fall Greta in den Blick, sondern sprach auch über die sich stets ähnelnden Vorfälle bei den , M. und dem Mädchen J.. Der 25-jährigen Angeklagten Sandra M. wird vorgeworfen, der dreijährigen Greta in einer Kita in Viersen die Luft abgeschnürt zu haben, so dass sie später an den Folgen starb.

Auch in den drei anderen Fällen soll sie die Kinder teils wiederholt in Atemnot gebracht haben, so dass sie ärztlich behandelt werden mussten. Für diese Kinder habe durch ein „Anersticken durch eine fremde Hand“ Lebensgefahr bestanden, lautet am Ende das klare Fazit der Gerichtsmedizinerin.

Verteidiger fragen intensiv nach den Petechien

Die beiden Verteidiger fragten immer wieder nach und knüpften vor allem an die Frage vom 8. Dezember an. Sie wollten wissen, ob die laut Ärztin „deutlichen Petechien“, also Blutungen an den Augen, Wangen und Schläfen der kleinen Greta, auch durch die Reanimationsversuche hätten hervorgerufen werden könnten.

Denn diese Petechien seien der Gerichtsmedizinerin zufolge der deutlichste Hinweis für ein Ersticken durch eine fremde Hand. Das, so die Ärztin, sei eher unwahrscheinlich. Verstärkt werden könnten die Petechien dadurch, aber ein solch deutliches Auftreten allein durch die Reanimiationsversuche sei nicht anzunehmen.

Rechtsmedizinerin antwortet souverän

Ihrer Analyse zufolge kann der Sauerstoffmangel im Gehirn durch eine Strangulation, ein Bedecken der Atemwege durch eine Hand oder Stoff, durch den Verschluss der tieferen Atemwege oder durch eine Brustkorbkompression geführt haben. Auch in den anderen Fällen kommt sie zu dem Ergebnis, da es ansonsten keine Erklärungen für die Symptome gebe. Die Gerichtsmedizinerin antwortete auf alle Nachfragen ausführlich und souverän.

Ob sich die Angeklagte noch persönlich zu den Vorfällen äußern wird, ist unklar. Ihre Verteidiger wollen das mit ihrer Mandantin besprechen. „Eine Aussage muss nicht immer schädlich sein“, meinte der vorsitzende Richter des Schwurgerichts, Lothar Beckers.