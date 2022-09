Fahndungserfolg: 22-Jähriger am Bahnhof Breyell verhaftet

Breyell. Bundespolizisten haben am Bahnhof in Breyell einen 22-Jährigen festgenommen. Er wurde wegen Fahrens ohne Führerschein per Haftbefehl gesucht.

Die Bundespolizei hat einen Fahndungserfolg zu verzeichnen: Beamte haben am Donnerstagabend, 22. September, am Bahnhof in Breyell einen 22-Jährigen festgenommen, der durch die Staatsanwaltschaft in Offenburg per Haftbefehl gesucht wird. Der Vorwurf: Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Wie die Polizei mitteilt, trafen die Beamten den Mann als Fahrgast im Regionalexpress RE 13 auf dem Weg von Venlo nach Hamm an. Beim Abgleich der Personalien kam heraus, dass nach dem 22-Jährigen gefahndet wird.

Die Beamten brachten ihn auf das Bundespolizeirevier in Kempen. Dort wurde der Mann vor die Wahl gestellt: Er konnte eine Geldstrafe von 780 Euro bezahlen oder eine 78-tägige Haftstrafe verbüßen. Nach Angaben der Polizei entschied sich der 22-Jährige für die Zahlung der Geldstraße plus Verfahrenskosten in Höhe von 278 Euro. Ihm wurde danach die Weiterreise gestattet.

